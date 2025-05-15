«Реал» наконец покупает защитника — этого хочет Алонсо. Хейсен перейдет из «Борнмута» за 60 миллионов

Хейсен — одно из главных открытий уходящего чемпионата Англии. Летом 2024 года он перешел в «Борнмут» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Всего за сезон его стоимость выросла до 42 миллионов по оценке Transfermarkt. Молодой защитник попал в сферу интересов ведущих клубов Англии — «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала», а также мюнхенской «Баварии». Кроме того, борьбу за игрока вела и «Барселона».