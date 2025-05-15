«Реал» наконец покупает защитника — этого хочет Алонсо. Хейсен перейдет из «Борнмута» за 60 миллионов

«Реал» раньше других топ-клубов активизировался на трансферном рынке. По сообщениям сразу нескольких источников, мадридский клуб оформляет переход 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании Дина Хейсена.
Что известно о Хейсене
Хейсен — одно из главных открытий уходящего чемпионата Англии. Летом 2024 года он перешел в «Борнмут» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Всего за сезон его стоимость выросла до 42 миллионов по оценке Transfermarkt. Молодой защитник попал в сферу интересов ведущих клубов Англии — «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала», а также мюнхенской «Баварии». Кроме того, борьбу за игрока вела и «Барселона».
Успех ждал Хейсена не только на клубном уровне — в начале весны он дебютировал за сборную Испании и уже сыграл два матча. Примечательно, что родом он из Амстердама и ранее выступал за юношеские сборные Нидерландов. Однако с 2010 года семья живет в Испании, и после получения гражданства Дин выбрал «красную фурию».
Хейсен представляет новое поколение защитников: он активно подключается к атакам, умеет работать с мячом и при этом надежен в обороне. Во втором же матче за сборную он отдал голевую передачу на Ламина Ямаля. Ранее «СЭ» подробно рассказывал о защитнике.
Требование Алонсо
Как ожидается, в ближайшее время «Реал» официально возглавит Хаби Алонсо. Хотя клуб еще не подтвердил это, испанские и немецкие СМИ сообщают, что он уже работает над трансферным списком. Главный акцент — линия защиты. Во всех предполагаемых шорт-листах значится имя Хейсена.
Приоритет Алонсо понятен: именно оборона стала слабым звеном «Реала» в этом сезоне. За последние пять лет клуб потратил на защитников всего пять миллионов евро — 236-й результат в мире по данным Transfermarkt. Для клуба такого уровня это парадокс.
До недавнего времени «Реалу» удавалось держать оборону за счет ветеранов и свободных агентов. Например, вот-вот мадридцы объявят о переходе Трента Александр-Арнолда из «Ливерпуля», у которого истек контракт с родным клубом.
Но подобная стратегия перестала работать. Характерный пример — матчи с «Барселоной». Каталонцы выиграли все четыре класико в сезоне, забив «Реалу» 16 мячей. Это четкий сигнал: оборона нуждается в срочном усилении, и Алонсо настаивает на инвестициях именно в эту линию.
По данным журналиста Sky Марка Макадама, Хейсен пройдет медосмотр для «Реала» в ближайшие сутки. И хотя Дин мечтал выступать за «сливочных», он планирует доиграть чемпионат за «Борнмут», который борется за попадание в еврокубки.
Как сообщает Marca, сделка обойдется «Реалу» почти в 60 миллионов евро.
Артем Белинин