Томас Мюллер ответил на вопрос о своем будущем после ухода из «Баварии»

«Я пока не знаю. Пока ничего конкретного нет, но, конечно, у меня есть идеи. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем больше. Впереди еще Клубный чемпионат мира. Конечно, я рассматриваю вариант с США. У меня нет конкретной стратегии. Я никогда не был тем, кто сосредоточен на единственном плане. Я открыт к предложениям», — приводит слова Мюллера Sky Sport.