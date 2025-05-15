Игроки «Астаны» бойкотировали тренировку и могут пропустить матч КПЛ

Отмечается, что у клуба имеются задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом — речь идет о нескольких невыплаченных окладах. В связи с этим существует вероятность, что команда может не выйти на поле в матче 9-го тура казахстанской премьер-лиги против «Улытау», который запланирован на 18 мая в Жезказгане.