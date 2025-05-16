Стал известен победитель чемпионата Саудовской Аравии

В турнирной таблице «Аль-Иттихад» набрал 77 баллов и за три игры до конца опережает идущий вторым «Аль-Хиляль» на девять очков. По дополнительным показателям клуб Бензема будет выше, соответственно, математических шансов уступить первую строчку у «Аль-Иттихада» не осталось.