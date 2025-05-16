«Атлетик» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

Таким образом, баски набрали 67 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Отметим, что команда из Бильбао выступит в главном европейском клубном турнире впервые с сезона-2014/2015.
Напомним, в нынешнем сезоне «Атлетик» был в шаге от того, чтобы выйти в домашний финал Лиги Европы, который пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» 21 мая. В полуфинале баски уступили по сумме двух встреч английскому «Манчестер Юнайтед» (0:3 и 1:4).
Футбол, Испания, Тур 36
15.05.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Эрнесто Вальверде
Голы
Атлетик
Горка Гурусета
76′
Даниэль Вивиан
89′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
16
Диего Рико
5
Луис Милья
70′
22
Домингуш Дуарте
15
Омар Альдерете
8
Мауро Арамбарри
21
Хуан Иглесиас
85′
12
Аллан Ньом
11
Рамон Терратс
85′
28
Исмаэль Бехуша
29
Коба да Коста
79′
19
Петер Федерико
18
Альваро Родригес
67′
9
Борха Майораль
6
Крисантус Уче
85′
10
Бертуг Йылдырым
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
12
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
6
Микель Весга
2
Андони Горосабель
86′
18
Оскар Де Маркос
7
Алехандро Беренгер
90′
14
Унаи Нуньес
20
Унаи Гомес
57′
32
Адама Бойро
21
Мароан Саннади
57′
8
Ойян Сансет
23
Микель Хаурехисар
85′
16
Иньиго Руис де Галаррета
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
10
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти