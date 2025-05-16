«Атлетик» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

Напомним, в нынешнем сезоне «Атлетик» был в шаге от того, чтобы выйти в домашний финал Лиги Европы, который пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» 21 мая. В полуфинале баски уступили по сумме двух встреч английскому «Манчестер Юнайтед» (0:3 и 1:4).