Такого чемпионства «Барсы» не было со времён Гвардиолы. Флик совершил подвиг вопреки всему

В каком-то смысле победы Флика в «Барсе» даже весомее, чем в «Баварии». Пускай в Мюнхене он выиграл Лигу чемпионов, а в Испании — пока не получилось. Вновь возвращаемся к разделению на команду и клуб. На момент прихода Ханс-Дитера в «Баварии» была очень проблемная команда после Нико Ковача. Клуб, наверное, тоже не был идеален. Однако в целом он был в порядке. Он не гнил изнутри, не было никаких рычагов и всего того, что в последние годы происходит в «Барселоне».