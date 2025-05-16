Президент «Барселоны» Лапорта ответил, продолжит ли Ханс-Дитер Флик работу с командой

«Высокий процент от общего успеха принадлежит именно Флику. Он в восторге от нашего проекта. Вот уже пару месяцев, как мы договорились, что он будет продолжать работу. Ханс очень счастлив, по его словам, он переживает один из своих лучших периодов в профессиональной карьере тренера», — приводит слова Лапорты Sport.es.