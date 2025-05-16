«Тобол» — «Ордабасы». Кто будет сильнее в центральном матче 9-го тура КПЛ?

Матч пройдет в воскресенье, 18 мая, в манеже «Тобыл Арены». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени, а прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.
«Тобол» очень силен дома и хочет в топ-3
Команда Нурбола Жумаскалиева идет на четвертом месте в турнирной таблице (17), однако по потерянным очкам опережает «Астану» (18), у которой на один сыгранный матч больше. Они примут на своем поле «Ордабасы» (14), который может догнать их в случае победы.
Однако в Костанае «Тобол» не проигрывает «Ордабасы» аж с 2019 года (сезон-2020 не в счет, так как игра проходила в Алматы — Прим. автора). С тех пор в домашних играх костанайцы добыли три победы и один раз сыграли вничью. В прошлом году эти клуба обменялись домашними победами со счетом 1:0.
В 2025 году, если брать в учет все турниры, «Тобол» проиграл лишь один из десяти матчей — выездную игру с «Кайратом» (1:2). Зато команда стабильна у чужих ворот, забивая уже в восьми играх кряду.
В официальных турнирах «Тобол» не проигрывает на своем поле с августа прошлого года — с тех пор прошло десять встреч, в которых были добыты семь побед и три ничьих.
После уверенной гостевой победы над «Астаной» (3:1) в прошлом туре костанайцы настроены по максимуму и на следующую игру, с не менее серьезным соперником.
«Ордабасы» остановил «Кайрат» и готов идти дальше
Шымкентцев и костанайцев объяединяет и тот факт, что посреди недели оба клуба успешно пробились в полуфинал Кубка Казахстана. Более того, «Ордабасы» на своем поле остановил «Кайрат» (1:0), который ранее в 2025 году не проигрывал.
Старт сезона команда Андрея Мартина провалила, но теперь южане выиграли шесть игр кряду с разницей мячей 12:1. И остановить их будет сложно даже мастеровитым футболистам «Тобола».
Любопытно, что у «Тобола» есть длительная серия из 22 домашних матчей в казахстанских турнирах, в которых они бесперерывно забивали. Последняя команда, которая выстояла против них на их же поле — как раз «Ордабасы». В августе 2023-го они сыграли по нулям в матче КПЛ.
Отсутствие «перестрелок» и встреча Тагыбергена с «Ордабасы»
В последних пяти матчах между ними суммарно было забито пять голов. Поэтому есть тенденция, что игры между «Тоболом» и «Ордабасы» редко получаются богатыми на события. Последняя встреча между ними, обернувшаяся сразу несколькими взятиями ворот, случилась в апреле 2023-го, когда «Ордабасы» дома разгромил «Тобол» со счетом 4:1.
Очень интересно будет посмотреть на это противостояние через призму ситуации с Асхатом Тагыбергеном. В начале сезона капитан сборной Казахстана со скандалом покинул «Ордабасы» из-за публичной критики акима с озвученной информацией о зарплате полузащитника. В итоге 34-летний футболист перешел в «Тобол», за который уже играл раньше, и где становился чемпионом страны.
После возвращения в Костанай Тагыберген уже принял участие в восьми играх во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу. Что-то подсказывает, что в этой игре он будет отдавать всего себя с двойной мотивацией.
Димаш Тулегенов