«Тобол» — «Ордабасы». Кто будет сильнее в центральном матче 9-го тура КПЛ?

Однако в Костанае «Тобол» не проигрывает «Ордабасы» аж с 2019 года (сезон-2020 не в счет, так как игра проходила в Алматы — Прим. автора). С тех пор в домашних играх костанайцы добыли три победы и один раз сыграли вничью. В прошлом году эти клуба обменялись домашними победами со счетом 1:0.