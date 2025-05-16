«Тобол» — «Ордабасы». Кто будет сильнее в центральном матче 9-го тура КПЛ?

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.86
X
4.47
П2
1.64
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.62
П2
3.53
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.76
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
:
Хольштайн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
10.25
П2
14.75
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.73
П2
2.99
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.96
П2
2.74
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.24
X
5.12
П2
1.57
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.90
П2
2.70
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.53
П2
3.53
Футбол. Зарубежный
16:30
Санкт-Паули
:
Бохум
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.48
П2
5.25
Футбол. Первая лига
17:00
Балтика
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.77
П2
5.50
Футбол. Первая лига
17:00
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.25
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
4.06
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.11
П2
2.30
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.04
П2
1.81
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.93
П2
2.20
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
:
Реймс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.26
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.75
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.44
П2
4.90
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
:
Монпелье
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.43
П2
6.50
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.93
П2
6.20
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.26
П2
3.06
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.13
П2
6.24

«Тобол» — «Ордабасы». Кто будет сильнее в центральном матче 9-го тура КПЛ?

На этих выходных, 17—18 мая, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи девятого тура. Выделяется среди всех вывесок противостояние между «Тоболом» и «Ордабасы» в Костанае. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нем подробнее.

Источник: ФК "Тобол"

Матч пройдет в воскресенье, 18 мая, в манеже «Тобыл Арены». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени, а прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

«Тобол» очень силен дома и хочет в топ-3

Команда Нурбола Жумаскалиева идет на четвертом месте в турнирной таблице (17), однако по потерянным очкам опережает «Астану» (18), у которой на один сыгранный матч больше. Они примут на своем поле «Ордабасы» (14), который может догнать их в случае победы.

Однако в Костанае «Тобол» не проигрывает «Ордабасы» аж с 2019 года (сезон-2020 не в счет, так как игра проходила в Алматы — Прим. автора). С тех пор в домашних играх костанайцы добыли три победы и один раз сыграли вничью. В прошлом году эти клуба обменялись домашними победами со счетом 1:0.

В 2025 году, если брать в учет все турниры, «Тобол» проиграл лишь один из десяти матчей — выездную игру с «Кайратом» (1:2). Зато команда стабильна у чужих ворот, забивая уже в восьми играх кряду.

В официальных турнирах «Тобол» не проигрывает на своем поле с августа прошлого года — с тех пор прошло десять встреч, в которых были добыты семь побед и три ничьих.

После уверенной гостевой победы над «Астаной» (3:1) в прошлом туре костанайцы настроены по максимуму и на следующую игру, с не менее серьезным соперником.

«Ордабасы» остановил «Кайрат» и готов идти дальше

Шымкентцев и костанайцев объяединяет и тот факт, что посреди недели оба клуба успешно пробились в полуфинал Кубка Казахстана. Более того, «Ордабасы» на своем поле остановил «Кайрат» (1:0), который ранее в 2025 году не проигрывал.

Старт сезона команда Андрея Мартина провалила, но теперь южане выиграли шесть игр кряду с разницей мячей 12:1. И остановить их будет сложно даже мастеровитым футболистам «Тобола».

Любопытно, что у «Тобола» есть длительная серия из 22 домашних матчей в казахстанских турнирах, в которых они бесперерывно забивали. Последняя команда, которая выстояла против них на их же поле — как раз «Ордабасы». В августе 2023-го они сыграли по нулям в матче КПЛ.

Отсутствие «перестрелок» и встреча Тагыбергена с «Ордабасы»

В последних пяти матчах между ними суммарно было забито пять голов. Поэтому есть тенденция, что игры между «Тоболом» и «Ордабасы» редко получаются богатыми на события. Последняя встреча между ними, обернувшаяся сразу несколькими взятиями ворот, случилась в апреле 2023-го, когда «Ордабасы» дома разгромил «Тобол» со счетом 4:1.

Очень интересно будет посмотреть на это противостояние через призму ситуации с Асхатом Тагыбергеном. В начале сезона капитан сборной Казахстана со скандалом покинул «Ордабасы» из-за публичной критики акима с озвученной информацией о зарплате полузащитника. В итоге 34-летний футболист перешел в «Тобол», за который уже играл раньше, и где становился чемпионом страны.

После возвращения в Костанай Тагыберген уже принял участие в восьми играх во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу. Что-то подсказывает, что в этой игре он будет отдавать всего себя с двойной мотивацией.

Димаш Тулегенов