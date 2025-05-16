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Мохамед Салах раскритиковал фанатов «Ливерпуля», освиставших Александер-Арнольда

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался относительно поведения некоторых болельщиков мерсисайдцев, освиставших защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

Источник: Getty Images

Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Мне кажется, болельщики были с ним жестоки. Я думаю, он не заслужил такого. Он заслужил, чтобы фанаты относились к нему наилучшим образом, потому что он отдал им всё. Мы не должны так вести себя с теми, кто всегда ценит людей, приехавших сюда даже на полгода. Представьте себе человека, который отдаёт вам всего себя на протяжении 20 лет. Так быть не должно. Надеюсь, это изменится в следующем матче, против “Брайтона” или в последней игре сезона, потому что он заслужил нормальное прощание.

Я сказал ему вчера: «Не смотри мне в глаза при прощании». Я действительно люблю его. Думаю, он заслуживает самого лучшего прощания с клубом. Он многое сделал для города, многое сделал для клуба, и он один из, возможно, лучших игроков в истории клуба", — приводит слова Салаха Sky Sports.

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