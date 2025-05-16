Мохамед Салах раскритиковал фанатов «Ливерпуля», освиставших Александер-Арнольда

«Мне кажется, болельщики были с ним жестоки. Я думаю, он не заслужил такого. Он заслужил, чтобы фанаты относились к нему наилучшим образом, потому что он отдал им всё. Мы не должны так вести себя с теми, кто всегда ценит людей, приехавших сюда даже на полгода. Представьте себе человека, который отдаёт вам всего себя на протяжении 20 лет. Так быть не должно. Надеюсь, это изменится в следующем матче, против “Брайтона” или в последней игре сезона, потому что он заслужил нормальное прощание.