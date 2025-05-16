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Венгер объяснил, почему Аршавин не стал звездой мирового футбола: «Очень жаль — талантливый парень»

Легендарный советский хоккеист, а ныне тренер Игорь Ларионов рассказал, почему бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не стал звездой мирового масштаба.

Источник: Getty Images

С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за английский «Арсенал».

«У меня был вопрос по Аршавину, потому что он хорошо играл, забивал голы. Четыре забил “Ливерпулю”. И тогда мне Арсен (Венгер, бывший тренер “Арсенала” — прим. Sport24) сказал: “Знаешь, мне очень жалко. Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта — тренировка закончилась, первый сложил вещи и уехал”. Период адаптации — это очень важно, чтобы ты был частью команды. И тогда ты поднимаешься на уровень игрока, который входит в элиту», — заявил Ларионов в интервью «Коммент. Шоу».