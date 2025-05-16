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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Сегодня, 16 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Getty Images

Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Челси»: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Палмер, Мадуэке, Джордж.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Маунт, Доргу, Диалло, Фернандеш, Хойлунд.

После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.