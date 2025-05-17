«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле», не сумев выиграть в 6-м матче подряд в АПЛ

Оба гола были забиты во втором тайме. На 59-й минуте отличился Эзри Конса, а на 73-й — Бубакар Камара.
«Астон Вилла» набрала 66 очков и поднялась на четвертое место. «Тоттенхэм», не сумевший выиграть в шестом матче подряд, занимает 17-е место.
Футбол, Англия, Тур 37
16.05.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Ангелос Постекоглу
Голы
Астон Вилла
Эзри Конса
(Олли Уоткинс)
59′
Бубакар Камара
(Морган Роджерс)
73′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
23′
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
21
Марко Асенсио
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
7
Джон Макгинн
90′
31
Леон Бэйли
11
Олли Уоткинс
86′
17
Дониэлл Мален
24
Амаду Онана
88′
6
Росс Баркли
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
24
Джед Спенс
11
Матис Тель
62′
4
Кевин Дансо
33
Бен Дэвис
14
Арчи Грэй
33′
3
Серхио Регилон
74′
30
Родриго Бентанкур
28
Вильсон Одобер
87′
9
Ришарлисон
47
Мики Мур
87′
22
Бреннан Джонсон
7
Сон Хын Мин
74′
19
Доминик Соланке
29
Пап Метар Сарр
53′
8
Ив Биссума
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
5
Фолы
12
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти