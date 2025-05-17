Кукурелья приблизил «Челси» к Лиге чемпионов. «МЮ» спасет только выигрыш Лиги Европы

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.66
П2
3.52
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.76
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
:
Хольштайн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
10.25
П2
14.75
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.73
П2
2.99
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.95
П2
2.74
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.25
П2
1.56
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.90
П2
2.65
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.45
П2
3.52
Футбол. Зарубежный
16:30
Санкт-Паули
:
Бохум
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.29
Футбол. Первая лига
17:00
Балтика
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.77
П2
5.50
Футбол. Первая лига
17:00
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.25
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Факел
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.52
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.11
П2
2.30
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.04
П2
1.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.94
П2
2.19
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
:
Реймс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.29
П2
8.50
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.43
П2
4.72
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
:
Монпелье
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.44
П2
6.22
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.94
П2
6.30
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.25
П2
3.05
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.08
П2
6.08
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
1
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2

Кукурелья приблизил «Челси» к Лиге чемпионов. «МЮ» спасет только выигрыш Лиги Европы

Важнейшая победа лондонской команды.

Источник: Reuters

Финиш сезона — время расставлять приоритеты. С «Манчестер Юнайтед» все давно понятно. Какое будет место в таблице, какие антирекорды — клубные и национальные — перепишут «красные дьяволы» — уже неважно. Все силы брошены на Лигу Европы, где манкунианцы дошли до финала без единого поражения и встретятся с собратом по несчастью «Тоттенхэмом». Час икс — в среду в Бильбао.

Все понятно и с «Челси», у которого тоже будет свой еврокубковый финал — в Лиге конференций. Только синим позарез нужна Лига чемпионов и место в пятерке АПЛ. Рубка за путевки в главный еврокубок идет жесточайшая, и в режиме live в пятницу первый ход сделала «Астон Вилла». Бирмингемцы в сотом матче под началом Унаи Эмери во втором тайме за счет голов своих разрушителей — защитника Консы и опорного хава Камара — дожали «Тоттенхэм» (2:0), и «Челси» превратился в догоняющего.

Роль не самая приятная, но если ты на что-то претендуешь, победы на заказ обязательны. Между тем Рубен Аморим, от которого ждали ротации в духе поменявшего десять игроков в старте «Интера» Симоне Индзаги, все прогнозы опроверг. Состав у «МЮ» был вполне себе боевой. Разве что Гарначо, который появился только на 70-й минуте, не хватало. Хотя и раззабивавшийся в еврокубках и оживший к концу сезона Маунт выглядел в пятницу неплохо. Например, в начале второго тайма отметился опасным ударом мимо дальнего угла и ассистировал направившему мяч над перекладиной Бруну Фернандешу.

Гости, кстати, в первом тайме отправили мяч в сетку, однако полуавтоматическая система определения офсайда помогла отменить гол Магуайра. Но если в данном эпизоде все решила техника, то в других непростых моментах ключевые решения принимали живые люди. Во-первых, судьи не посчитали достойным назначения пенальти эпизод, когда мяч после удара Энцо Фернандеса попал в руку игроку «МЮ». А потом — когда рефери уже во втором тайме указал на 11-метровую отметку — последовали подсказка ВАР и поход к монитору главного арбитра. А там выяснилось, что Онана не сбивал выскакивавшего один на один Джорджа.

В общем — классическая игра до гола, который организовали два лондонских латераля. Джеймс классно навесил к площади ворот, а оказавшийся на острие Кукурелья отправил мяч в сетку головой. Испанец в этом сезоне превратился в одного из лидеров «Чедси» и с учетом всех турниров с семью голами является самым результативным защитником АПЛ. А команда Энцо Марески в этом году лучшая по игре дома и за четыре с половиной месяца набрала на «Стэмфорд Бридж» 26 очков. В том числе и это подняло синих на четвертое место.

Впрочем, нужно держать в уме пока временно упавший на шестую строчку «Манчестер Сити», чей матч с «Борнмутом» из-за финала Кубка Англии перенесли на вторник. И не забывать про резко сбавивший обороты «Ноттингем», который в воскресенье сыграет с «Вест Хэмом». Как раз в гости к «лесникам» в заключительном туре приедет «Челси». Это будет битва, по ходу которой поклонники синих будут еще и болеть за «МЮ». А каким окажется состояние и настроение «дьяволов» после финала ЛЕ — неизвестно.

Если таким, как в последние полтора месяца, за которые в АПЛ набрано всего два очка, — рассчитывать «Челси» придется только на себя. Ведь «МЮ» играть с «Астон Виллой», которая сейчас при равном количестве очков уступает синим только по дополнительным показателям. В общем, в следующее воскресенье на английских полях будет жарко. Примерно так, как в концовке пятничной игры в Лондоне, когда все были настолько поглощены борьбой, что не заметили выбежавшего на поле фаната в футболке «Челси». Тот оказался в самой гуще борьбы и был остановлен совместными усилиями нескольких стюардов. Но можно ли остановить поймавший кураж «Челси»? Ответ узнаем через неделю.

Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 37
16.05.2025, 22:15 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Рубен Аморим
Голы
Челси
Марк Кукурелья
(Рис Джеймс)
71′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
20
Коул Палмер
90+5′
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
90′
27
Мало Гюсто
32
Тайрик Джордж
81′
45
Ромео Лавиа
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
2
Виктор Линделеф
5
Харри Магуайр
3
Нуссаир Мазрауи
65′
13
Патрик Доргу
9
Расмус Хейлунн
16
Амад Диалло
69′
23
Люк Шоу
81′
26
Айден Хевен
90+3′
18
Каземиру
47′
70′
25
Мануэль Угарте
90′
8
Бруну Фернандеш
31′
81′
37
Кобби Майну
7
Мэйсон Маунт
70′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
14
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти