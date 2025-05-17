Кукурелья приблизил «Челси» к Лиге чемпионов. «МЮ» спасет только выигрыш Лиги Европы

Финиш сезона — время расставлять приоритеты. С «Манчестер Юнайтед» все давно понятно. Какое будет место в таблице, какие антирекорды — клубные и национальные — перепишут «красные дьяволы» — уже неважно. Все силы брошены на Лигу Европы, где манкунианцы дошли до финала без единого поражения и встретятся с собратом по несчастью «Тоттенхэмом». Час икс — в среду в Бильбао.
Все понятно и с «Челси», у которого тоже будет свой еврокубковый финал — в Лиге конференций. Только синим позарез нужна Лига чемпионов и место в пятерке АПЛ. Рубка за путевки в главный еврокубок идет жесточайшая, и в режиме live в пятницу первый ход сделала «Астон Вилла». Бирмингемцы в сотом матче под началом Унаи Эмери во втором тайме за счет голов своих разрушителей — защитника Консы и опорного хава Камара — дожали «Тоттенхэм» (2:0), и «Челси» превратился в догоняющего.
Роль не самая приятная, но если ты на что-то претендуешь, победы на заказ обязательны. Между тем Рубен Аморим, от которого ждали ротации в духе поменявшего десять игроков в старте «Интера» Симоне Индзаги, все прогнозы опроверг. Состав у «МЮ» был вполне себе боевой. Разве что Гарначо, который появился только на 70-й минуте, не хватало. Хотя и раззабивавшийся в еврокубках и оживший к концу сезона Маунт выглядел в пятницу неплохо. Например, в начале второго тайма отметился опасным ударом мимо дальнего угла и ассистировал направившему мяч над перекладиной Бруну Фернандешу.
Гости, кстати, в первом тайме отправили мяч в сетку, однако полуавтоматическая система определения офсайда помогла отменить гол Магуайра. Но если в данном эпизоде все решила техника, то в других непростых моментах ключевые решения принимали живые люди. Во-первых, судьи не посчитали достойным назначения пенальти эпизод, когда мяч после удара Энцо Фернандеса попал в руку игроку «МЮ». А потом — когда рефери уже во втором тайме указал на 11-метровую отметку — последовали подсказка ВАР и поход к монитору главного арбитра. А там выяснилось, что Онана не сбивал выскакивавшего один на один Джорджа.
В общем — классическая игра до гола, который организовали два лондонских латераля. Джеймс классно навесил к площади ворот, а оказавшийся на острие Кукурелья отправил мяч в сетку головой. Испанец в этом сезоне превратился в одного из лидеров «Чедси» и с учетом всех турниров с семью голами является самым результативным защитником АПЛ. А команда Энцо Марески в этом году лучшая по игре дома и за четыре с половиной месяца набрала на «Стэмфорд Бридж» 26 очков. В том числе и это подняло синих на четвертое место.
Впрочем, нужно держать в уме пока временно упавший на шестую строчку «Манчестер Сити», чей матч с «Борнмутом» из-за финала Кубка Англии перенесли на вторник. И не забывать про резко сбавивший обороты «Ноттингем», который в воскресенье сыграет с «Вест Хэмом». Как раз в гости к «лесникам» в заключительном туре приедет «Челси». Это будет битва, по ходу которой поклонники синих будут еще и болеть за «МЮ». А каким окажется состояние и настроение «дьяволов» после финала ЛЕ — неизвестно.
Если таким, как в последние полтора месяца, за которые в АПЛ набрано всего два очка, — рассчитывать «Челси» придется только на себя. Ведь «МЮ» играть с «Астон Виллой», которая сейчас при равном количестве очков уступает синим только по дополнительным показателям. В общем, в следующее воскресенье на английских полях будет жарко. Примерно так, как в концовке пятничной игры в Лондоне, когда все были настолько поглощены борьбой, что не заметили выбежавшего на поле фаната в футболке «Челси». Тот оказался в самой гуще борьбы и был остановлен совместными усилиями нескольких стюардов. Но можно ли остановить поймавший кураж «Челси»? Ответ узнаем через неделю.
Энцо Мареска
Рубен Аморим
Марк Кукурелья
(Рис Джеймс)
71′
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
20
Коул Палмер
90+5′
4
Тосин Адарабиойо
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
90′
27
Мало Гюсто
32
Тайрик Джордж
81′
45
Ромео Лавиа
24
Андре Онана
2
Виктор Линделеф
5
Харри Магуайр
3
Нуссаир Мазрауи
65′
13
Патрик Доргу
9
Расмус Хейлунн
16
Амад Диалло
69′
23
Люк Шоу
81′
26
Айден Хевен
90+3′
18
Каземиру
47′
70′
25
Мануэль Угарте
90′
8
Бруну Фернандеш
31′
81′
37
Кобби Майну
7
Мэйсон Маунт
70′
17
Алехандро Гарначо
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
14
3
Офсайды
2
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти