Кукурелья приблизил «Челси» к Лиге чемпионов. «МЮ» спасет только выигрыш Лиги Европы

Если таким, как в последние полтора месяца, за которые в АПЛ набрано всего два очка, — рассчитывать «Челси» придется только на себя. Ведь «МЮ» играть с «Астон Виллой», которая сейчас при равном количестве очков уступает синим только по дополнительным показателям. В общем, в следующее воскресенье на английских полях будет жарко. Примерно так, как в концовке пятничной игры в Лондоне, когда все были настолько поглощены борьбой, что не заметили выбежавшего на поле фаната в футболке «Челси». Тот оказался в самой гуще борьбы и был остановлен совместными усилиями нескольких стюардов. Но можно ли остановить поймавший кураж «Челси»? Ответ узнаем через неделю.