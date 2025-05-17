«Арсенал» готов заплатить 75 миллионов евро за Дьёкереша, пишут СМИ

По информации источника, швед является приоритетной целью английского клуба в летнее трансферное окно и находится выше словенца Беньямина Шешко из «Лейпцига». Отмечается, что «Арсенал» уже предложил нападающему зарплату в размере 8,3 млн евро в год после вычета налога по контракту, который будет рассчитан на четыре или пять лет. При этом на Дьёкереша также претендует лондонский «Челси».