«Арсенал» готов заплатить 75 миллионов евро за Дьёкереша, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» готов заплатить 75 млн евро за футболиста лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша, сообщает A Bola.
По информации источника, швед является приоритетной целью английского клуба в летнее трансферное окно и находится выше словенца Беньямина Шешко из «Лейпцига». Отмечается, что «Арсенал» уже предложил нападающему зарплату в размере 8,3 млн евро в год после вычета налога по контракту, который будет рассчитан на четыре или пять лет. При этом на Дьёкереша также претендует лондонский «Челси».
Дьёкерешу 26 лет. Он выступает за «Спортинг» с 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 50 матчах в различных турнирах и забил 52 мяча. В чемпионате Португалии швед отметился 38 голами в 32 матчах. В настоящее время он является главным претендентом на «Золотую бутсу».