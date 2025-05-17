Неймар продлит контракт с «Сантосом», пишут СМИ

Неймар является воспитанником «Сантоса», он ранее выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда, который покинул саудовский «Аль-Хиляль», 30 января. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах за «Сантос» в различных турнирах, в которых забил три мяча.