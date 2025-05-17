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Неймар продлит контракт с «Сантосом», пишут СМИ

TNT Sports Brasil: Неймар продлит контракт с бразильским «Сантосом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бразильский футболист Неймар продлит контракт с «Сантосом», сообщает TNT Sports Brasil.

По информации источника, стороны согласовывают последние детали нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Руководство клуба считает, что сохранение форварда в составе команды важно как для спортивной привлекательности, так и для коммерческого воздействия.

Неймар является воспитанником «Сантоса», он ранее выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда, который покинул саудовский «Аль-Хиляль», 30 января. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах за «Сантос» в различных турнирах, в которых забил три мяча.