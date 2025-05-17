Воспитанник «Барселоны» может продолжить карьеру в российском клубе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вратарь сборной Камеруна по футболу и латвийского РФС Фабрис Ондоа может продолжить карьеру в клубе из России, сообщает 237foot.
Контракт Ондоа истекает в июне 2025 года, рижане предлагали ему новый договор, однако камерунец принял решение сменить клуб. По информации источника, переговоры с Ондоа ведут неназванные клубы из России и Швейцарии.
Ондоа 29 лет. Камерунец является воспитанником «Барселоны», с которой он в сезоне-2013/14 выиграл Юношескую лигу УЕФА. На его счету 53 матча за сборную Камеруна и победа в Кубке африканских наций 2017 года. 12 октября 2023 года Ондоа принял участие в товарищеском матче против сборной России (0:1), который прошел в Москве.