Воспитанник «Барселоны» может продолжить карьеру в российском клубе

Ондоа 29 лет. Камерунец является воспитанником «Барселоны», с которой он в сезоне-2013/14 выиграл Юношескую лигу УЕФА. На его счету 53 матча за сборную Камеруна и победа в Кубке африканских наций 2017 года. 12 октября 2023 года Ондоа принял участие в товарищеском матче против сборной России (0:1), который прошел в Москве.