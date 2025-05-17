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«Реал» объявил о переходе 20-летнего футболиста сборной Испании

«Реал» объявил о переходе футболиста сборной Испании Хейсена из «Борнмута».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» достиг соглашения о переходе испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена, сообщается на сайте футбольного клуба.

Игрок подпишет контракт с «Реалом», который будет действовать с 1 июня 2025 года по 30 июня 2030-го. Сумма сделки с английским клубом не сообщается.

Хейсену 20 лет, он родился в Амстердаме, имеет испанское и нидерландское гражданство. Хейсен является воспитанником «Коста Униды» и «Малаги». До перехода в «Борнмут» в 2024 году защитник играл за итальянские клубы «Ювентус» и «Рому». В нынешнем сезоне Хейсен сыграл за «Борнмут» в 34 матчах в различных турнирах и забил три мяча. Номинирован на награду лучшему молодому игроку Английской премьер-лиги сезона-2024/25. За сборную Испании футболист провел две встречи.