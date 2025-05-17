«Реал» объявил о переходе 20-летнего футболиста сборной Испании

Хейсену 20 лет, он родился в Амстердаме, имеет испанское и нидерландское гражданство. Хейсен является воспитанником «Коста Униды» и «Малаги». До перехода в «Борнмут» в 2024 году защитник играл за итальянские клубы «Ювентус» и «Рому». В нынешнем сезоне Хейсен сыграл за «Борнмут» в 34 матчах в различных турнирах и забил три мяча. Номинирован на награду лучшему молодому игроку Английской премьер-лиги сезона-2024/25. За сборную Испании футболист провел две встречи.