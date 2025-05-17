Скауты «Реала» следят за сыном Роналду, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Скауты мадридского «Реала» следят за португальским футболистом Криштиану Роналду — младшим, сообщает Defensa Central.
По информации источника, представители клуба наблюдали за игрой сына экс-футболиста «Реала» Криштиану Роналду во время его дебюта в составе юниорской сборной Португалии на международном турнире в Хорватии против команды Японии (4:1). Отмечается, что президент испанской команды Флорентино Перес дал указание тщательно следить за его прогрессом.
Отмечается, что за Роналду-младшим также следят «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг», «Хоффенхайм», миланский «Интер», туринский «Ювентус» и «Аталанта».
Роналду-младший родился в июне 2010 года, в настоящее время играет в молодежном составе саудовского «Аль-Насра».