Скауты «Реала» следят за сыном Роналду, пишут СМИ

По информации источника, представители клуба наблюдали за игрой сына экс-футболиста «Реала» Криштиану Роналду во время его дебюта в составе юниорской сборной Португалии на международном турнире в Хорватии против команды Японии (4:1). Отмечается, что президент испанской команды Флорентино Перес дал указание тщательно следить за его прогрессом.