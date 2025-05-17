Захарян впервые с февраля попал в заявку «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании против «Жироны», сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
В марте Захарян получил разрыв мышцы бедра. В текущем сезоне он провел четыре матча, в которых забил один мяч. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за различных травм. 12 мая в пресс-службе команды из Сан-Себастьяна сообщили РИА Новости, что россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.
Встреча между «Реал Сосьедад» и «Жироной» пройдет 18 мая в Сан-Себастьяне. Команда Захаряна с 43 очками занимает 12-е место в таблице.