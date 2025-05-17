Захарян впервые с февраля попал в заявку «Реал Сосьедад»

В марте Захарян получил разрыв мышцы бедра. В текущем сезоне он провел четыре матча, в которых забил один мяч. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за различных травм. 12 мая в пресс-службе команды из Сан-Себастьяна сообщили РИА Новости, что россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.