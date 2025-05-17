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Эшли Янг покинет «Эвертон»

Эшли Янг покинет «Эвертон» по окончании сезона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии по футболу Эшли Янг покинет «Эвертон» по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Янг, которому в июле исполнится 40 лет, покинет «Эвертон» в связи с истечением контракта. Вместе с ним из клуба также на правах свободных агентов уйдут вратари босниец Асмир Бегович и португалец Жуан Виржиния.

В «Эвертоне» Янг выступал с июля 2023 года. Ранее он играл за «Уотфорд», «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы, а также итальянский «Интер», с которым выиграл Серию А.

В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, забил 7 мячей, выступил на Евро-2012 и на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.

Фулхэм
1:3
Первый тайм: 1:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 36
10.05.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Craven Cottage
Главные тренеры
Марку Силва
Дэвид Мойес
Голы
Фулхэм
Рауль Хименес
(Эмил Смит-Роу)
17′
Эвертон
Виталий Миколенко
(Абдулай Дукуре)
45+3′
Майкл Кин
(Дуайт Макнейл)
70′
Бету
(Карлос Алькарас)
73′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
7
Рауль Хименес
17
Алекс Ивоби
30
Райан Сессеньон
83′
24
Джошуа Кинг
16
Сандер Берге
56′
83′
47
Марсьяль Годо
18
Андреас Перейра
75′
10
Том Кэрни
32
Эмил Смит-Роу
63′
11
Адама I Траоре
8
Харри Уилсон
75′
22
Виллиан
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
5
Майкл Кин
18
Эшли Янг
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
37
Джеймс Гарнер
16
Абдулай Дукуре
61′
7
Дуайт Макнейл
24
Карлос Алькарас
84′
42
Тим Ироэгбунам
27
Идрисса Гей
90′
23
Шеймус Коулман
11
Джек Харрисон
61′
10
Илиман Ндиай
14
Бету
90′
9
Доминик Калверт-Льюин
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти