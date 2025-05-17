Эшли Янг покинет «Эвертон»

В «Эвертоне» Янг выступал с июля 2023 года. Ранее он играл за «Уотфорд», «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы, а также итальянский «Интер», с которым выиграл Серию А.