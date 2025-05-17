МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бывший защитник сборной Англии по футболу Эшли Янг покинет «Эвертон» по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
Янг, которому в июле исполнится 40 лет, покинет «Эвертон» в связи с истечением контракта. Вместе с ним из клуба также на правах свободных агентов уйдут вратари босниец Асмир Бегович и португалец Жуан Виржиния.
В «Эвертоне» Янг выступал с июля 2023 года. Ранее он играл за «Уотфорд», «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы, а также итальянский «Интер», с которым выиграл Серию А.
В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, забил 7 мячей, выступил на Евро-2012 и на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.
Марку Силва
Дэвид Мойес
Рауль Хименес
(Эмил Смит-Роу)
17′
Виталий Миколенко
(Абдулай Дукуре)
45+3′
Майкл Кин
(Дуайт Макнейл)
70′
Бету
(Карлос Алькарас)
73′
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
7
Рауль Хименес
17
Алекс Ивоби
30
Райан Сессеньон
83′
24
Джошуа Кинг
16
Сандер Берге
56′
83′
47
Марсьяль Годо
18
Андреас Перейра
75′
10
Том Кэрни
32
Эмил Смит-Роу
63′
11
Адама I Траоре
8
Харри Уилсон
75′
22
Виллиан
1
Джордан Пикфорд
5
Майкл Кин
18
Эшли Янг
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
37
Джеймс Гарнер
16
Абдулай Дукуре
61′
7
Дуайт Макнейл
24
Карлос Алькарас
84′
42
Тим Ироэгбунам
27
Идрисса Гей
90′
23
Шеймус Коулман
11
Джек Харрисон
61′
10
Илиман Ндиай
14
Бету
90′
9
Доминик Калверт-Льюин
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
9
0
Офсайды
0
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти