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Оглушительная сенсация в Кубке Англии! Гвардиола и «Ман Сити» без трофеев, у «Кристал Пэлас» первый титул

Провальный сезон команды, которая доминировала в Англии несколько лет.

Источник: Reuters

Каждый большой матч — целый ворох интриг и сюжетов. На какой ноте попрощается с «Манчестер Сити» капитан «горожан» Кевин Де Брейне? Будет ли у Хосепа Гвардиолы второй в карьере (после 2016/17) сезон без трофеев? Возьмет ли «Кристал Пэлас» первый за 119-летнюю историю большой титул, и покончат ли «орлы» благодаря блестящей работе Оливера Гласнера с манчестерским проклятием, ведь два предыдущих финала Кубка Англии (в 1990-м и 2016-м) были проиграны «МЮ»? Наконец, забьет ли на «Уэмбли» отбегавший вхолостую на легендарной арене целых пять матчей Холанн?

Поводы поговорить о последней из упомянутых тем появились еще в первом тайме. Сначала — в первой опасной атаке, когда фирменный акробатический удар Эрлинга остановил Хендерсон. Потом — когда Митчелл неудачно подкатился под Бернарду Силву, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Пока ВАР проверял этот эпизод, Эрлинг расхаживал по штрафной с мячом в руках, но когда дело дошло до удара, к точке отправился Мармуш и проиграл дуэль поймавшему кураж вратарю. Хендерсон сделал то, что в финалах не удавалось полтора десятка лет — со времен сейва Петера Чеха в матче «Челси» и «Портсмута».

А ведь голкипер «Пэлас» несколькими минутами ранее прошел по краю пропасти, смахнув мяч рукой с ноги Холанна. Все заняло доли секунды, после чего поклонники «орлов» затаили дыхание на то время, которое потребовалось ВАР, чтобы убедиться: линию штрафной Хендерсон все-таки не пересек. Будь иначе, номинальные хозяева рисковали остаться в меньшинстве. Однако все обошлось, а воспитанник «МЮ» в их воротах делал все, чтобы остановить принципиального для себя соперника. Когда он вытащил из угла обводящий удар Доку, в который уже раз подумалось: 80 процентов владения мячом по итогам первых 45 минут сами по себе ничего не гарантируют.

Источник: Reuters

Эти цифры — как изначальное соотношение сил Давида и Голиафа, о которых накануне вспомнил Гласнер. Но мы ведь знаем, чем закончилась их история, и австрийский тренер уверял, что его команда тоже способна выиграть, если будет верна выбранным принципам игры и покажет свои сильные стороны. С эмоциями же явно проблем не было, о чем тоже рассуждал Гласнер: «Если что-то происходит в вашей жизни впервые, то, возможно, это значит для вас больше, чем, если бы это происходило каждый год. Я не знаю, сколько трофеев “Сити” выиграл и в скольких финалах участвовал под руководством Пепа. Но это точно больше, чем у “Кристал Пэлас”.

И ради исполнения своей мечты лондонцы делали все, что могли. Перекрыли кислород атаке «горожан», лишили ее пространства и терпеливо ждали возможности показать, на что они способны у чужих ворот. Хватило в итоге первого же выпада, начало которому положил банальный вынос мяча к центру поля. Матета за эту передачу зацепился, после чего, обыгравшись с партнером, перевел мяч направо. А подача Муньоса завершилась тем, что Эзе на мгновение опередил Аканджи и неотразимо пробил с лета. Вот, кто сейчас неудержим!

Эберечи забил в пятом официальном матче подряд, а спустя пару минут едва не организовал второй гол шикарным переводом под фирменное включение Муньоса. На этот раз Гвардиол дал шанс Сарру, но «Сити» выручил Ортега. Козыри «орлов» работали, а неугомонный Муньос после перерыва забил сам — с добивания после собственного удара. В этот раз «горожан» спасло то, что при первой попытке случился рикошет от забравшегося в офсайд Сарра. Впрочем, важнее было то, что перед собственной штрафной лондонская команда выстроила бетонную стену.

Разок она дала трещину, однако несколько защитников совместными усилиями дефект устранили и накрыли промедлившего с ударом О’Райли. Тот оказался одним из главных неудачников матча, проиграв фланг Муньосу. Хотя глупо спрашивать с 20-летнего латераля, когда с радаров пропадают игроки уровня Холанна. Вот кто должен был по умолчанию спасать игру, а не наконец-то дебютировавший в Англии 19-летний Эчеверри. Впрочем, шанс у аргентинского вундеркинда после прекрасного паса Де Брейне был роскошный, однако Хендерсон в этот вечер словно перекрывал своим телом все ворота.

«Сити» не утешится даже Кубком, а «Пэлас» написал самую яркую страницу в своей истории. В роли автора — Гласнер, которому словно на роду написано учить «орлов» взлетать на новые высоты. Сначала — немецких из «Айнтрахта», с которыми выиграна Лига Европы. Теперь — лондонских, чьи болельщики в субботу стали самыми счастливыми людьми на свете.

Автор: Андрей Кузичев