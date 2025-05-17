Оглушительная сенсация в Кубке Англии! Гвардиола и «Ман Сити» без трофеев, у «Кристал Пэлас» первый титул

Эти цифры — как изначальное соотношение сил Давида и Голиафа, о которых накануне вспомнил Гласнер. Но мы ведь знаем, чем закончилась их история, и австрийский тренер уверял, что его команда тоже способна выиграть, если будет верна выбранным принципам игры и покажет свои сильные стороны. С эмоциями же явно проблем не было, о чем тоже рассуждал Гласнер: «Если что-то происходит в вашей жизни впервые, то, возможно, это значит для вас больше, чем, если бы это происходило каждый год. Я не знаю, сколько трофеев “Сити” выиграл и в скольких финалах участвовал под руководством Пепа. Но это точно больше, чем у “Кристал Пэлас”.