Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

— Мы не забили, так что поздравляем «Кристал Пэлас» с победой. Мы сделали всё, что могли. Сегодня мы были более агрессивны. Но если вы не будете забивать голы, то не сможете победить.



Мои игроки сыграли очень хорошо, намного лучше, чем в прошлом сезоне в финале с «Манчестер Юнайтед». Футбол иногда бывает таким. В концовке мы создали отличный шанс, мы были хороши в переходах мяча. Да, к сожалению, мы не смогли победить, но поздравляем «Кристал Пэлас», — приводит слова Гвардиолы ВВС.