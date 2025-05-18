«ПСЖ» одержал волевую победу над «Осером» в заключительном туре Лиги 1

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали волевую победу со счётом 3:1.
На 30-й минуте полузащитник «Осера» Лассин Синайоко открыл счёт в матче. На 59-й минуте вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил ответный мяч. На 67-й минуте защитник хозяев Маркиньос вывел свою команду вперёд. На 88-й минуте Кварацхелия оформил дубль.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» завершил чемпионат на первом месте, набрав 84 очка. «Осер» с 42 очками расположился на 11-й строчке.
Футбол, Франция, Тур 34
17.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Кристоф Пеллиссье
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
59′
Маркиньос
67′
Хвича Кварацхелия
88′
Осер
Лассине Синайоко
30′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
80′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
74′
35
Лукас Бералдо
29
Брэдли Барколя
61′
14
Дезире Дуэ
5
Маркиньос
74′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
61′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
61′
33
Уоррен Заир-Эмери
Осер
16
Донован Леон
26
Поль Джоли
14
Гидеон Менса
3
Гэбриэл Ошо
20
Синали Диоманде
78′
42
Элиша Овусу
10
Гаэтан Перрен
34′
84′
18
Ассан Диуссе
25
Хамед Джуниор Траоре
71′
12
Фредрик Оппегор
17
Лассине Синайоко
84′
21
Лассо Кулибали
13
Клемен Акпа
71′
45
Адо Онайву
80
Хан-Ноа Массенго
84′
19
Флориан Ай
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
10
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти