«ПСЖ» одержал волевую победу над «Осером» в заключительном туре Лиги 1

На 30-й минуте полузащитник «Осера» Лассин Синайоко открыл счёт в матче. На 59-й минуте вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил ответный мяч. На 67-й минуте защитник хозяев Маркиньос вывел свою команду вперёд. На 88-й минуте Кварацхелия оформил дубль.