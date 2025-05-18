«Монако» без Головина проиграл «Лансу» со счётом 0:4 в заключительном туре Лиги 1

Игра проходила на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Разгромную победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.
На 21-й минуте полузащитник хозяев Нейл Эль-Айнауи вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте полузащитник «Монако» Сунгуту Магасса получил красную карточку. На 56-й минуте Эль-Айнауи оформил дубль. На 73-й минуте вингер Адриен Томассон довёл преимущество «Ланса» до крупного. На 78-й минуте латераль хозяев Анасс Зарури установил окончательный счёт. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в матче.
«Монако» завершил сезон на третьем месте с 61 очком. В активе «Ланса» 52 очка. Команда расположилась на восьмой строчке.
Уилл Стилл
Ади Хюттер
Нейл Эль-Айнауи
21′
Нейл Эль-Айнауи
56′
Адриен Томассон
73′
Анасс Зарури
78′
30
Мэтью Райан
24
Жонатан Гради
27
Абдулай Джума Ба
21
Анасс Зарури
26
Нампали Менди
28
Адриен Томассон
14
Факундо Медина
43′
89′
20
Маланг Сарр
2
Рубен Агилар
80′
34
Том Пуйи
23
Нейл Эль-Айнауи
88′
22
Весли Саид
19
Годюэн Койялипу
80′
7
Флориан Сотока
18
Анди Диуф
80′
9
Мартин Сатриано
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
17
Уилфрид Синго
13
Кристиан Мависса
15
Ламин Камара
88
Сунгуту Магасса
52′
4
Йордан Тезе
46′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
27
Крепин Диатта
45+1′
66′
42
Саймон Буабре
7
Элисс Бен Сегир
83′
6
Денис Закария
18
Такуми Минамино
83′
11
Магнес Аклиуш
21
Джордж Иленихенья
74′
41
Люка Мишаль
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
14
Фолы
9
0
Офсайды
0
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти