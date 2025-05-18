«Монако» без Головина проиграл «Лансу» со счётом 0:4 в заключительном туре Лиги 1

На 21-й минуте полузащитник хозяев Нейл Эль-Айнауи вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте полузащитник «Монако» Сунгуту Магасса получил красную карточку. На 56-й минуте Эль-Айнауи оформил дубль. На 73-й минуте вингер Адриен Томассон довёл преимущество «Ланса» до крупного. На 78-й минуте латераль хозяев Анасс Зарури установил окончательный счёт. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в матче.