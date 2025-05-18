«Гавр» Кузяева остался в Лиге 1 благодаря голу с пенальти на 90+9-й минуте

Голы хозяев забили Андрей Сантос и Себастьян Нанаси. У гостей отличились Хосуэ Казимир и Абдулайе Туре, который дважды реализовал пенальти — на 43-й минуте и 90+9-й после удаления защитника «Страсбура» Эндрю Омобамиделе.