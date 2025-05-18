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«Гавр» Кузяева остался в Лиге 1 благодаря голу с пенальти на 90+9-й минуте

«Гавр» на выезде обыграл «Страсбур» в заключительном матче сезона лиги 1 — 3:2.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

Голы хозяев забили Андрей Сантос и Себастьян Нанаси. У гостей отличились Хосуэ Казимир и Абдулайе Туре, который дважды реализовал пенальти — на 43-й минуте и 90+9-й после удаления защитника «Страсбура» Эндрю Омобамиделе.

Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев провел всю игру на скамейке запасных.

«Страсбур» набрал 57 очков и занял седьмое место в турнирной таблице, упустив право выступить в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций.

«Гавр» (34) благодаря победе в этой игре поднялся на 15-ю позицию и покинул зону стыковых матчей.

Страсбур
2:3
Первый тайм: 1:1
Гавр
Футбол, Франция, Тур 34
17.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade de la Meinau
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Дидье Дигар
Голы
Страсбур
Андрей Сантос
(Гела Дуэ)
20′
Себастиан Нанаси
53′
Гавр
Абдулайе Туре
43′
Жосуэ Казимир
(Исса Сумаре)
70′
Абдулайе Туре
90+9′
Составы команд
Страсбур
1
Джордже Петрович
22
Гела Дуэ
23
Мамаду Сарр
29
Исмаэль Дукуре
7
Диегу Морейра
15
Себастиан Нанаси
82′
8
Андрей Сантос
26
Дилан Баква
75′
19
Хабиб Диарра
14
Секу Мара
79′
42
Абдул Уттара
6
Феликс Лемарешаль
88′
2
Эндрю Омобамиделе
90+5′
90+8′
32
Валентин Барко
75′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
Гавр
1
Матье Горжелен
4
Готье Льорис
6
Этьен Юте Кинкуэ
7
Лоик Него
45
Исса Сумаре
94
Абдулайе Туре
93
Аруна Санганте
63′
99
Ахмед Хассан
97
Фоде Балло-Туре
76′
34
Мамаду Диавара
28
Андре Айю
64′
32
Тимоте Пембеле
10
Жосуэ Казимир
89′
19
Рассул Ндиайе
8
Яссин Кехта
88′
21
Антуан Жужу
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
18
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти