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Ляказетт преодолел отметку в 200 голов за «Лион» в последнем матче за клуб

Нападающий Александр Ляказетт провел последний матч в составе «Лион».

Источник: AP 2024

В рамках заключительного, 34-го тура Лиги 1 «Лион» на своем поле победил «Анже» со счетом 2:0.

На 55-й минуте Ляказетт открыл счет, реализовав пенальти. Для него этот гол стал 200-м в составе «Лиона». На 72-й минуте 33-летний форвард оформил дубль.

Вскоре Ляказетта заменили — стадион устроил ему стоячую овацию, а одноклубники выстроились в почетный коридор.

Ляказетт занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Лиона» (201 гол).

Лион
2:0
Первый тайм: 0:0
Анже
Футбол, Франция, Тур 34
17.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Александр Дюжо
Голы
Лион
Александр Ляказетт
55′
Александр Ляказетт
(Райан Шерки)
72′
Составы команд
Лион
23
Лукас Перри
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
11
Малик Фофана
19
Мусса Ниакате
7
Жордан Верету
18
Райан Шерки
90′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
23
Тьяго Альмада
78′
8
Корентен Толиссо
10
Александр Ляказетт
79′
69
Жорж Микаутадзе
55
Дуйе Чалета-Цар
25′
89′
33
Тео Баришич
15
Таннер Тессманн
69′
31
Неманья Матич
Анже
16
Мелвен Зинга
2
Карлан Аркус
26
Флоран Анин
5
Мариус Куркуль
21
Жордан Лефор
12′
10
Химад Абделли
27
Лилиан Рао-Лисоа
58′
84′
34
Ланруа Мачин
3
Жак Экоми
62′
38
Энцо Комон
90+1′
19
Эстебан Леполь
84′
35
Проспер Петер
29
Усман Камара
73′
24
Эммануэль Биумла
12
Зинедин Олд Халед
62′
28
Фарид Эль Мелали
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
8
10
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти