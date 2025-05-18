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Матч «Тобол» — «Ордабасы» отменен. Известна причина

Матч девятого тура чемпионата Казахстана между «Тоболом» и «Ордабасы» не состоится в запланированную дату, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Ранее сообщалось, что игроки «Ордабасы» не сумел долететь до Костаная из-за погодных условий и вернулись в свой регион.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 6.25 Регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги, матч 9-го тура между командами “Тобол” и “Ордабасы”, который должен был состояться 18 мая 2025 года, переносится на неопределенную дату в связи с форс-мажорными обстоятельствами, которые невозможно было предвидеть и предотвратить. О новой дате проведения матча будет сообщено дополнительно», — информирует официальный сайт Казахстанской премьер-лиги.

Добавим, что в рамках девятого тура, 18 мая пройдут четыре встречи. Прямые трансляции игры доступны по следующей ссылке.