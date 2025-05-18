Матч «Тобол» — «Ордабасы» отменен. Известна причина

«В соответствии с пунктом 5 статьи 6.25 Регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги, матч 9-го тура между командами “Тобол” и “Ордабасы”, который должен был состояться 18 мая 2025 года, переносится на неопределенную дату в связи с форс-мажорными обстоятельствами, которые невозможно было предвидеть и предотвратить. О новой дате проведения матча будет сообщено дополнительно», — информирует официальный сайт Казахстанской премьер-лиги.