Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии — Marca

По информации источника, эта бразильская команда предлагает португальскому футболисту условия, превышающие рыночные. Кроме того, к сделке могут подключиться сторонние инвесторы. Подчёркивается, что, приняв данное предложение, Роналду получит возможность сыграть на клубном чемпионате мира.