Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии — Marca

По информации источника, эта бразильская команда предлагает португальскому футболисту условия, превышающие рыночные. Кроме того, к сделке могут подключиться сторонние инвесторы. Подчёркивается, что, приняв данное предложение, Роналду получит возможность сыграть на клубном чемпионате мира.
На текущий момент «Аль-Наср» и 40-летний футболист сомневаются в целесообразности продления трудового соглашения ввиду отсутствия больших успехов за период нахождения игрока в команде.
На клубном чемпионате мира — 2025 сыграют следующие бразильские клубы: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» и «Ботафого».