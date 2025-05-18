Месси — лучший игрок в истории футбола по версии IFFHS, Роналду — вне топ-3

Топ-10 футболистов в истории по версии IFFHS:
- Лионель Месси (Аргентина).
- Пеле (Бразилия).
- Марадона (Аргентина).
- Криштиану Роналду (Португалия).
- Йохан Круифф (Нидерланды).
- Роналдо (Бразилия).
- Зинедин Зидан (Франция).
- Франц Беккенбауэр (Германия).
- Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).
- Роналдиньо (Бразилия).
В течение карьеры Месси восемь раз становился обладателем награды «Золотой мяч», четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Роналду получал «Золотой мяч» пять раз. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы с Португалией.