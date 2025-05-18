Месси — лучший игрок в истории футбола по версии IFFHS, Роналду — вне топ-3

В течение карьеры Месси восемь раз становился обладателем награды «Золотой мяч», четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Роналду получал «Золотой мяч» пять раз. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы с Португалией.