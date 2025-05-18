Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Алания
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.85
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.31
П2
2.02
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
2.35
Футбол. Зарубежный
завершен
Рома
3
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Кальяри
3
:
Венеция
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фиорентина
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лечче
1
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Монца
1
:
Эмполи
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Парма
0
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Верона
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетико
4
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Барселона
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Сельта
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лас-Пальмас
0
:
Леганес
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Севилья
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Валенсия
0
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Вальядолид
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Осасуна
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2

Гол на 94-й минуте. «Астана» отменила сенсацию в матче с последней командой КПЛ

«Астана» выиграла у жезказганского «Улытау» в матче девятого тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Несмотря на небольшое преимущество, «Астана» долгое время не могла открыть счет. Выездная встреча сложилась непросто для столичного клуба.

Лишь на 72-й минуте Назми Грипши вывел «Астану» вперед. На 90-й минуте капитан «Улытау» Сергей Кейлер имел возможность сравнять счет, но попал в перекладину.

А, на 94-й минуте Станислав Басманов установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Астаны».

Таким образом, столичный клуб набрал 21 очко и занимает третье место в таблице КПЛ-2025. У «Улытау» два балла и последняя, 14 строчка.