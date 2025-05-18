Гол на 94-й минуте. «Астана» отменила сенсацию в матче с последней командой КПЛ

Несмотря на небольшое преимущество, «Астана» долгое время не могла открыть счет. Выездная встреча сложилась непросто для столичного клуба.
Лишь на 72-й минуте Назми Грипши вывел «Астану» вперед. На 90-й минуте капитан «Улытау» Сергей Кейлер имел возможность сравнять счет, но попал в перекладину.
А, на 94-й минуте Станислав Басманов установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Астаны».
Таким образом, столичный клуб набрал 21 очко и занимает третье место в таблице КПЛ-2025. У «Улытау» два балла и последняя, 14 строчка.