Безголевой ничьей завершился матч столичного клуба в КПЛ-2025

Встреча на стадионе «Астана Арена» завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что «Кызыл-Жар» третий раз сыграл вничью. «Женис» упустил возможность одержать первую победу в КПЛ-2025.
Столичный клуб набрал шесть очков и идет на 11-м месте. У «Кызыл-Жара» 12 баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.
Футбол, Казахстан, 9-й тур
18.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
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