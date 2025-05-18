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Безголевой ничьей завершился матч столичного клуба в КПЛ-2025

Столичный «Женис» и петропавловский «Кызыл-Жар» сыграли вничью в матче девятого тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Встреча на стадионе «Астана Арена» завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что «Кызыл-Жар» третий раз сыграл вничью. «Женис» упустил возможность одержать первую победу в КПЛ-2025.

Столичный клуб набрал шесть очков и идет на 11-м месте. У «Кызыл-Жара» 12 баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.

Женис
0:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Футбол, Казахстан, 9-й тур
18.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
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