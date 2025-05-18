«Кайрат» сенсационно лишили лидерства в КПЛ-2025

Развязка наступила в компенсированное ко второму тайму время. Очередная атака «Елимая» увенчалась прострелом в штрафную алматинцев. Несогласованные действия вратаря гостей Александра Заруцкого и защитника Юга Станоева привели к тому, что вышедший на замену Иван Свиридов оказался перед пустыми воротами и поразил их.