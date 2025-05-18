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«Кайрат» сенсационно лишили лидерства в КПЛ-2025

Алматинский «Кайрат» потерпел первое поражение в КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинцы в рамках девятого тура встречались на выезде с «Елимаем». Упорный матч шел на встречных курсах.

Развязка наступила в компенсированное ко второму тайму время. Очередная атака «Елимая» увенчалась прострелом в штрафную алматинцев. Несогласованные действия вратаря гостей Александра Заруцкого и защитника Юга Станоева привели к тому, что вышедший на замену Иван Свиридов оказался перед пустыми воротами и поразил их.

Таким образом, алматинцы, имевшие возможность на ничью, проиграли первый матч в чемпионате Казахстана текущего сезона.

Это оставило их на втором месте. Сейчас у подопечных Рафаэля Уразбахтина 23 очка, а у лидирующего «Актобе» — 25.

Елимай
1:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 9-й тур
18.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Spartak
Главные тренеры
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