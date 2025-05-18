«Пушка» Райса гарантировала «Арсеналу» вице-чемпионство. И это в третьем сезоне подряд!

Показательно, что затем, даже уступая в счёте, «Ньюкасл» создавал меньше опасных моментов, чем «Арсенал». Запомнился разве что удар Каллума Уилсона выше ворот из штрафной. Только в последние 10 минут гости навалились на ворота «Арсенала», но так ничего из этого и не реализовали. И это несмотря на то, что столичная команда во втором тайме играла с парой центральных защитников Риккардо Калафьори — Якуб Кивёр. В свою очередь, Райя в 13-й раз за чемпионат отыграл «на ноль», догнав по этому показателю Матца Селса из «Ноттингем Форест».