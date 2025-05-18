Мбаппе — в секундах от звания лучшего бомбардира Ла Лиги! Помог обыграть «Севилью»

Под конец первого тайма Модрич вырезал ещё одну прекрасную передачу на Мбаппе. На этот раз Килиану удалось выррваться от лап защитников, но француз смазал финальный удар. А под занавес Рамон чуть не привёз гол: «Севилья» забросила на половину мадридцев, Хакобо был первым на мяче и почему-то выключился на пару секунд. То ли хотел обыграть набегавшего Паскуаля, то ли уснул — но Альваро отобрал мяч у молодого защитника и чудом не попал в створ. Чувствуется, после такого Карло Анчелотти ещё бы на 50 лет забыл о доверии молодым игрокам. Команды ушли в раздевалки при нулёвом счёте.