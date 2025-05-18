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Мбаппе — в секундах от звания лучшего бомбардира Ла Лиги! Помог обыграть «Севилью»

А хозяева почти весь тайм провели вдевятером.

Источник: Getty Images

«Мадрид» этого сезона даже в основном составе заставляет дрожать своих болельщиков. Каждая игра — эмоциональные качели, в которых даже «Вальядолид» может приковать королевский клуб к его воротам. Героическое трио из Асенсио, Куртуа и Рюдигера немыслимым образом выручало «Реал» от пропущенных, но на выезд к «Севилье» отправились без них.

В стартовом составе оказались проверенные герои вроде Мбаппе, Вальверде и других. Но были и сюрпризы: Эндрик на позиции центрфорварда, место в воротах занял Лунин, а в обороне пару составили Рамон и Вальехо. Кажется, этот дуэт чувствует себя гораздо увереннее в атаке, чем в своей штрафной.

Игра началась сразу с удаления Луака Баде. На 12-й минуте в сторону Мбаппе последовал длинный заброс из глубины, а защитник «Севильи» обхватил нападающего рукой и сбил с ног. Сначала долго смотрели офсайд у Килиана, но потом выяснилось, что всё чисто, а карточка оппоненту легитимна.

По первому тайму чуть ли не ярче всех действовал Фран Гарсия. Успевал и в атаке, и в обороне, грамотно отводил угрозу и в финальной трети своевременно пасовал на партнёров. Испанец обходился без традиционных навесов — наверное, Франу намекнули, что кроссы у него не получаются.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 37, 18.05.2025, 20:00
Севилья
0
Реал
2

«Реал» ожидаемо втеснил хозяев к их воротам, поэтому приходилось играть в позиционную атаку. А она у мадридцев, как мы знаем, не особенно эффективна — привыкли к контратакам. Только с них гостям и давались голевые моменты: в одном моменте Гюлер своевременно наградил Эндрика пасом в штрафной, но бить пришлось из неудобной позиции и с «нерабочей» ноги, так что обошлись без гола.

«Севилья», конечно, не собиралась сдаваться раньше времени и порой организовывала интересные ответные выпады. На 38-й минуте хозяева забросили мяч в штрафную «Реала», где Сусо вполне мог завершать. Испанец не успел дотянуться до мяча, и Лунин был первее — хотя вингер всё равно был в офсайде.

Под конец первого тайма Модрич вырезал ещё одну прекрасную передачу на Мбаппе. На этот раз Килиану удалось выррваться от лап защитников, но француз смазал финальный удар. А под занавес Рамон чуть не привёз гол: «Севилья» забросила на половину мадридцев, Хакобо был первым на мяче и почему-то выключился на пару секунд. То ли хотел обыграть набегавшего Паскуаля, то ли уснул — но Альваро отобрал мяч у молодого защитника и чудом не попал в створ. Чувствуется, после такого Карло Анчелотти ещё бы на 50 лет забыл о доверии молодым игрокам. Команды ушли в раздевалки при нулёвом счёте.

Во втором тайме судьба будто намекала «Реалу»: не забить сегодня невозможно. Почти сразу после возобновления матча у «Севильи» удалили уже второго футболиста: Исаак Ромеро влетел прямой ногой в Тчуамени. Тут возражать вообще не было смысла — чистая красная. Самое забавное, что Ромеро провёл на поле всего минуту — он в перерыве заменил Лукебакио.

Через несколько мгновений случился действительно спорный эпизод. Во время подачи «Севильи» в штрафную соперника, Лунин, в попытке поймать мяч, попал кулаком по лицу Кике Саласу. Но арбитр не углядел ничего криминального и оставил эпизод без внимания.

«Реалу» всё равно было трудно пробить «Севилью» — у неё по-прежнему на поле оставалось слишком много игроков. На 60-й минуте Вальверде чуть не забил мощным ударом из штрафной — спас Гудель, прервавший путь мячу. Шалость удалась только на 75-й минуте: «Мадрид» быстро ввёл мяч из аута, а там Модрич нашёл одинокого Мбаппе у границы штрафной. Пара метров для разбега — и мощный удар в дальний нижний от Килиана! У француза восемь забитых за пять матчей — и кто-то продолжит говорить, что его зря подписали?

Кстати, Анчелотти продолжил вводить молодняк. Во втором тайме сначала выпустил нападающего Виктора Муньоса (того самого, который не забил «Барсе» неделю назад из убойной позиции), а затем Гонсало Торреса. Они и сотворили второй гол «Мадрида». Муньос с левого фланга навесил в штрафную на Торреса, а тот головой скинул Беллингему — англичанин добил в пустые.

Арбитры добавили всего минуту: остановок не было, как и интриги. «Мадрид» невзрачно сыграл против девяти футболистов «Севильи», но победа есть победа. Ещё и молодёжь обкатали. Даже борьба за «Пичичи» (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги — прим «Чемпионата») не проглядывается: Мбаппе на три мяча опережает травмированного Роберта Левандовского. А севильцы точно не вылетят из высшего дивизиона. Все довольны, наверное.

Артём Никулин

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