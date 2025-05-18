«Барсе» испортили трофейную вечеринку. «Вильярреал» обыграл чемпиона и пробился в ЛЧ!

«Барселона» — чемпион Испании. Гарантировали титул Ла Лиги до тяжёлой концовки: на последние два тура оставались «Вильярреал» и «Атлетик» — команды зоны Лиги чемпионов. Поэтому турнирные задачи остались только у соперника: «субмарина» не до конца гарантировала себе попадание в ЛЧ — формальную конкуренцию (пять очков отставания за два тура) составлял «Бетис».
Несмотря на празднования и чемпионство, Ханси Флик выставил боевой состав: трио Ямаль-Рафинья-Левандовски, Педри и Гави в полузащите. Единственным изменением стала позиция голкипера: Марк-Андре Тер Штеген заменил уже привычного Войцеха Щенсного. «Вильярреал» ожидаемо выставил самые боевые 4−4−2.
Предыдущие три матча между «Вильярреалом» и «Барсой» проходили крайне ярко — минимум шесть голов. Эта встреча тоже началась с града атак, а уже на четвёртой минуте «Вильярреал» открыл счёт и даже особо не праздновал — впереди ещё полный матч борьбы. Отличился Айосе Перес: команда выбежала в контратаку, Николя Пепе обработал длинный пас по флангу и прострелил.
«Барса» ответила тремя моментами Фермина на 7-ой, 9-ой и 10-ой минутах: в первом случае испанец опасно врывался во вратарскую, затем бил из штрафной, а потом ударил и из-за её пределов. Испанец бил очень много — только за первый тайм можно было насчитать пять ударов.
«Вильярреал» же весь матч стремился опасно выбегать в контратаки. Очень сильно помогал Хуан Фойт: аргентинский защитник пару раз грамотно убирал оппонентов на замахе или разрезал первую линию прессинга передачей. В моменте с первым голом именно Хуан придержал мяч и разрушил агрессивную оборону соперника пасом.
На 17-й минуте «Вильярреал» вновь убегал в успешную контратаку, но выйти Айосе Пересу со своей половины 1 на 1 не дал Гави — чуть прихватил нападающего за футболку. Арбитр не зафиксировал фола. Айосе в этом моменте ещё и неудачно упал на запястье, чуть позже в кадре показали шишку. К сожалению, до конца тайма автор гола так и не доиграл — уже ближе к концу потянул заднюю поверхность бедра.
«Барса» продолжала создавать. В середине тайма Ямаль стянул на себя троих и отбросил мяч на Гарсию, тот — в касание навесил на Левандовского. Поляк бил в пяти метрах от ворот головой, но Луис Жуниор успел вытащить мяч из ближнего верхнего угла!
Пепе стал ассистентом в моменте с первым голом, а чуть позже уже сам мог завершать. На 24-й минуте ворвался в штрафную, дважды уложил Пау Кубарси на замахах и пробил в дальний — слишком сильно.
Ламин привычно раскачивал оппонентов и смещался к центру, но защитники «Вильярреала» любой ценой не давали вингеру бить. Наверняка смотрели предыдущий матч с «Эспаньолом». Ещё до удара стелились в подкат — успешно. Но на 38-й минуте Дани Парехо всё-таки не успел, и свой единственный момент Ямаль превратил в гол — как Арьен Роббен сместился в центр и уложил мяч в дальний. Типичный приём испано-марокканца!
По причине травмы Переса «Вильярреал» доигрывал первый тайм вдесятером. «Барса» продолжала давить и всё-таки смогла выйти вперед в последней атаке: после отскока из штрафной, мяч прилетел прямо на ногу Фермину. Свой тысячный удар в этом матче полузащитник наконец забил — слабой левой ногой слёту! После празднования с улыбкой жестом показал трибунам VAR — отсылка к его отмененному голу в «класико».
Второй тайм начался с замен: у «Барсы» вместо Педри и Мартина вышли де Йонг и Бальде, «Вильярреал» выпустил Барри вместо Переса. Пока «Барса» привыкала к тяжелой ноше — игре без Педри — «Вильярреал» легко сравнял счёт: Пино, оказавшись на левом полуфланге, отдал пас сквозь пятерых на забежавшего в атаку Санти Комесанью. Полузащитник свой первый же момент образцово завершил — черпачком перекинул выбежавшего на него Тер Штегена.
«Барселона» продолжала владеть мячом и создавала моменты, но во втором тайме будто сбавила обороты — на отрезке 45−75 ничего опасного не было. Ямаль много бил из-за пределов штрафной, но мимо или прямо в руки. Фермин продолжал бить, но также из-за пределов. На 76-й минуте Рафинья опасно бил в дальний после ошибки защитников и быстрой атаки.
А на 79-й «Барса» вообще пропустила третий! Тейджон Бьюкенен забил первый гол в Ла Лиге: после розыгрыша аута Эктор Форт упустил своего игрока и позволил прострел на дальнюю, а там оказался канадец. Успел принять, обработать и пробить — потому что был в одиночестве. Оборона каталонцев — она такая, специфичная.
На 87-й гости вновь опасно выбегали 4-в-3, но Алекс Баэна простил. «Барса» же так и не смогла отыграться — в самой концовке Рафинья бил выше ворот со штрафного. Празднование трофея на Монжуике чуть-чуть подпорчено.
Александр Мулянов