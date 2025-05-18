«Барсе» испортили трофейную вечеринку. «Вильярреал» обыграл чемпиона и пробился в ЛЧ!

На 17-й минуте «Вильярреал» вновь убегал в успешную контратаку, но выйти Айосе Пересу со своей половины 1 на 1 не дал Гави — чуть прихватил нападающего за футболку. Арбитр не зафиксировал фола. Айосе в этом моменте ещё и неудачно упал на запястье, чуть позже в кадре показали шишку. К сожалению, до конца тайма автор гола так и не доиграл — уже ближе к концу потянул заднюю поверхность бедра.