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«Милан» проиграл «Роме» и лишился шансов на попадание в еврокубки

18 мая в чемпионате Италии по футболу состоялись матчи 37-го тура.

Источник: Getty Images

«Рома» принимала на своем поле «Милан» и добилась победы со счетом 3:1. У «волков» по мячу забили Джанлука Манчини, Леандро Паредес и Брайан Кристанте, гол гостей на счету Жоау Феликса. С 21-й минуты «Милан» играл в меньшинстве из-за удаления Сантьяго Хименеса.

«Ювентус» дома обыграл «Удинезе» — 2:0. За бьянконери по разу отличились Николас Гонсалес и Душан Влахович.

Еще в одной игре «Болонья» в гостях со счетом 2:3 уступила «Фиорентине».

«Милан», проиграв, лишился шансов на еврокубки. «Ювентус», «Рома» и «Лацио» разыграют в заключительном туре одну путевку в Лигу чемпионов.

Рома
3:1
Первый тайм: 1:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 37
18.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Сержиу Консейсау
Голы
Рома
Джанлука Манчини
3′
Леандро Паредес
58′
Брайан Кристанте
87′
Милан
Жоау Феликс
39′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
61′
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
25′
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
45′
17
Ману Коне
56
Алексис Салемакерс
84′
35
Томмазо Бальданци
16
Леандро Паредес
63′
78′
2
Девайн Ренч
18
Матиас Соуле
78′
27
Люка Гурна-Дуат
14
Элдор Шомуродов
84′
92
Стефан Эль-Шаарави
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
90′
31
Страхиня Павлович
80
Юнус Муса
7
Сантьяго Хименес
21′
14
Тиджани Рейндерс
46
Маттео Габбиа
84′
99
Риккардо Соттиль
20
Алекс Хименес
62′
65′
29
Юссуф Фофана
8
Рубен Лофтус-Чик
65′
9
Лука Йович
11
Кристиан Пулишич
90′
42
Филиппо Терраччано
79
Жоау Феликс
66′
10
Рафаэл Леау
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
12
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти