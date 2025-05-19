«Милан» проиграл «Роме» и лишился шансов на попадание в еврокубки

«Рома» принимала на своем поле «Милан» и добилась победы со счетом 3:1. У «волков» по мячу забили Джанлука Манчини, Леандро Паредес и Брайан Кристанте, гол гостей на счету Жоау Феликса. С 21-й минуты «Милан» играл в меньшинстве из-за удаления Сантьяго Хименеса.