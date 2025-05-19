Драматичная развязка с чемпионством в Италии! «Интер» подарил «Наполи» скудетто?

«Наполи» в предыдущей игре не справился дома с немотивированным «Дженоа». И всё равно опережал миланцев на одно очко. В этом туре неаполитанцы гостили у 16-й команды лиги — «Пармы». Как же им не везло: Замбо Ангисса пальнул в штангу, в перекладину попали Мактоминей и Политано. А на 90+6-й минуте Нерес вроде бы заработал пенальти! Однако VAR его отменил из-за предшествующего нарушения Симеоне! 0:0! Всё, прощай, лидерство? Вот и нет!