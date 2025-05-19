Против чар Гвардиолы нашли антидот. «Кристал Пэлас» показал, как ломаются старые смыслы

Пеп впервые за свою карьеру в режиме реального времени наблюдает, как его статую стаскивают с постамента. Из «Барселоны» он уходил небывалым королем, «Баварию» оставил на недосказанном пике. «Манчестер Сити» он тренирует дольше всего — у соперников в распоряжении оказалось достаточно лет, чтобы адаптироваться. Кажется, еще никогда над «Сити» в его новейшей истории так ехидно не подшучивали: после каждого болезненного поражения команде напоминают, чтобы она «была поскромнее». Это отсылка к фразе Эрлинга Холанна, брошенной им в адрес Микеля Артеты, которая обернулась против него самого.