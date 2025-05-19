Против чар Гвардиолы нашли антидот. «Кристал Пэлас» показал, как ломаются старые смыслы

«Манчестер Сити» проиграл в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» (0:1) и остался в этом сезоне без трофеев. За исключением полутоварищеского Суперкубка. Это случилось впервые с дебютного сезона Хосепа Гвардиолы в Туманном Альбионе, когда он только адаптировался к местным порядкам, а на самом деле подготовил почву, чтобы поменять их на свои. Кажется, именно так заканчиваются жизненные циклы — изящной закольцовкой событий, откатом к базовым настройкам, к которым главный герой всегда неизбежно вернется.
После поражения от «Пэлас» Пеп сорвал нервы на вратаре «орлов» Дине Хендерсоне: в трансляцию попали кадры, как тренер и игрок эмоционально обмениваются любезностями. Позже Гвардиола объяснил, что Хендерсон тянул время с первой минуты — и именно это его разозлило. «Я понимаю, когда это происходит на последних минутах, но с первой или второй минуты? Он британец, это английский футбол, и ты должен играть», — заявил тренер «горожан».
При этом каталонец забыл упомянуть, что лишь благодаря Хендерсону на поле восторжествовала справедливость. Ближе к концу первого тайма Бернарду Силва нагло нырнул в штрафной «Пэлас», но судьи после долгих совещаний назначили пенальти. Уверен, все нейтральные болельщики в этот момент схватились за голову. Когда в финале встречаются клуб, потративший в зимнее трансферное окно 180 миллионов фунтов, и команда, не выигравшая ни одного трофея за 164 года существования, вдвойне тошно, если богачам помогают судьи. Браво Хендерсону: он установил связь с футбольными богами и потащил удар Омара Мармуша, самого дорогого новичка «Сити».
Отдадим должное и наставнику «орлов» Оливеру Гласнеру. Прошлым летом «Кристал Пэлас» лишился двух ведущих футболистов: Майкл Олисе перешел в «Баварию», а сыгравший в АПЛ-2023/24 все 38 матчей центральный защитник Йоаким Андерсен отправился в «Фулхэм». Один из двух защитников, купленных Андерсену на замену, — марокканец Чади Риад — сперва серьезно травмировал колено, а затем порвал крестообразную связку. Несмотря на все трудности, Гласнер привел «Пэлас» к первому трофею в его истории. Сложно и представить уровень счастья, которое вчерашним вечером испытали фанаты «орлов», поддерживающие команду десятилетиями.
Грядущим летом Гласнеру снова наверняка придется затевать перестройку. Топ-клубы уже присматриваются к звездам «Пэлас» и готовят на подписание банковские чеки. Самые лакомые кусочки для хищников — это левый вингер Эберечи Эзе, забивший победные голы в полуфинале и финале Кубка, не по годам умный полузащитник Адам Уортон и центральный нападающий Жан-Филипп Матета. «Мне нравится в нем все, он хорош и аккуратен», — хвалит Уортона легендарный Рой Кин.
Матета — архитектор решающего гола в финале. До 15-й минуты «Пэлас» практически не атаковал и постепенно жался под прессом «Сити», но француз с африканскими корнями дерзко взял вожжи игры в свои руки. Ловко обработал верховую передачу, обыгрался с японцем Даити Камадой и вывел на свободное пространство Даниэля Муньоса, а тот ассистировал Эзе. Примечательно, как именно был сконструирован этот гол: разбить высокий блок Гвардиолы «орлам» помогла одна длинная передача.
Это тенденция нынешнего сезона, копировать тики-таку больше не в моде. Прогрессивные тренеры вроде Андони Ираолы из «Борнмута» все чаще прибегают к старым добрым длинным пасам, а не к тупиковому, «до талого», розыгрышу низом. Главное — иметь в команде человека, который будет умело цепляться за верховые мячи и приземлять их, чтобы команда успевала развить атаку, пока соперник еще не вернулся назад большими силами. Матета, с его антропометрией (рост француза — 1 метр 93 сантиметра) и техникой, идеально подходит на эту роль.
Сам Гвардиола уже признал, что его методы начали устаревать. «Современный футбол — это стиль, в котором играют “Борнмут”, “Ньюкасл”, “Брайтон” и “Ливерпуль”. Это не позиционная игра, необходимо оседлать ритм», — заявил Пеп по ходу чемпионата. Это тоже символизирует окончание цикла: чары, которыми каталонец околдовал Англию, постепенно развеиваются — против футбола «Ман Сити» нашли антидот. Гвардиоле срочно нужно изобретать новые смыслы, иначе бестрофейным для «горожан» окажется не только нынешний сезон.
Пеп впервые за свою карьеру в режиме реального времени наблюдает, как его статую стаскивают с постамента. Из «Барселоны» он уходил небывалым королем, «Баварию» оставил на недосказанном пике. «Манчестер Сити» он тренирует дольше всего — у соперников в распоряжении оказалось достаточно лет, чтобы адаптироваться. Кажется, еще никогда над «Сити» в его новейшей истории так ехидно не подшучивали: после каждого болезненного поражения команде напоминают, чтобы она «была поскромнее». Это отсылка к фразе Эрлинга Холанна, брошенной им в адрес Микеля Артеты, которая обернулась против него самого.
У норвежца — крайне печальная статистика с «Ман Сити» в финалах: семь матчей, 0 голов, 0 голевых передач. Из ключевого претендента на «Золотой мяч» Эрлинг превратился в игрока, имеющего репутацию невидимки в больших встречах. Загадка, почему он отдал пробить пенальти Мармушу: разве не должна главная звезда брать в таких случаях ответственность на себя?
Как известно, самое сложное в футболе — это не забраться на вершину, а на ней удержаться. Пеп и «Сити» оставались в топе непозволительно долго, но теперь законы жизни забирают свое. Наверное, для Гвардиолы даже хорошо, что он в этом году не выиграл вообще ничего. Так жгучая рефлексия каталонца о том, как ему вернуться обратно на олимп, будет более продуктивной.