Есть первый трансфер «Ливерпуля»! Кто будет рулить рекордным окном и кого ждать в клубе

Впереди у «Ливерпуля» куда больше работы, чем прошлым летом. После оформления титула журналист Джеймс Пирс сообщал, что Хьюз уже обсудил с Эдвардсом и Слотом, какие позиции нуждаются в усилении. Списки на вход готовы. А журналист The Telegraph Крис Баскомб опубликовал большой материал по летнему трансферному окну для «Ливерпуля». Он отметил, что Слот и Хьюз получат один из самых больших трансферных бюджетов в истории клуба. О конкретных суммах речи не шло, но руководство готово тратиться на нужных футболистов.