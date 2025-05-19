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Лидерство «Актобе» в КПЛ — аномалия! Как они взобрались на первое место?

«Актобе» несмотря на критические отзывы на старте сезона и как следствие увольнение главного тренера, сумел выправить ситуацию и после 10 сыгранных матчей возглавил турнирную таблицу КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это преображение пока происходит лишь в плане результатов.

Источник: ФК "Актобе"

Рациональность с которой вытягивает победные результаты «Актобе» пока безусловно поражает. У «красно-белых» до недавней встречи с «Окжетпесом» было три победы кряду со счетом 1:0. Ни в одном из матчей у «Актобе» не было тотального преимущества.

У «Актобе» по-прежнему крайне несбалансированный состав. Есть достаточно качественные защитники и широкий выбор в обороне, но при этом совершенно хаосообразный выбор в полузащите и атаке.

Именно качество вратаря и защитников в лице Андрея Влада, Неманьи Анджелковича, Алибека Касыма, Габи Кики и Богдана Вэтэжелу дает команде запас прочности и позволяет играть более-менее надежно у своих ворот.

При этом, в остальных линиях есть нестабильность почти у всех игроков, как системная, так и индивидуальная. Это касается в том числе недавнего героя матча с «Окжетпесом» Жайро Жан. Да, он эпизодически яркий, но игрок совершенно не для больших матчей. Против соперников топ-уровня в КПЛ гаитянин пропадает. «Актобе» на данном отрезке сезона помогли несколько факторов:

  • Относительно простой календарь на стыке апреля-мая
  • Домашний стадион, где «Актобе» способен даже при невзрачной игре обыграть любого соперника в КПЛ
  • Лидерские качества игроков обороны, в частности, того же Касыма и Кики
  • Возможно, отставка Игоря Леонова, которая психологически сняла груз с футболистов

Но пока монументальности ни в качестве игры, ни в составе «Актобе» не наблюдается. Да, команда отлично воспользовалась потерями конкурентов и собрала свои очки, но сможет ли она так же хладнокровно идти по всей дистанции сезона — большой вопрос.

Плюс, лидерство «Актобе» увы отражает весь уровень КПЛ. О значительном падении лиги говорят даже нынешние тренеры внутри чемпионата (например, Самат Смаков). Маркером квалификации наших клубов являются еврокубки, именно там все встает на свои места. И в том числе Лига конференций покажет, насколько «Актобе» действительно готов к решению высоких задач.