Лидерство «Актобе» в КПЛ — аномалия! Как они взобрались на первое место?

При этом, в остальных линиях есть нестабильность почти у всех игроков, как системная, так и индивидуальная. Это касается в том числе недавнего героя матча с «Окжетпесом» Жайро Жан. Да, он эпизодически яркий, но игрок совершенно не для больших матчей. Против соперников топ-уровня в КПЛ гаитянин пропадает. «Актобе» на данном отрезке сезона помогли несколько факторов: