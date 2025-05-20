«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии

Встреча в Брайтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ясин Аяри (32-я минута), Каору Митома (69) и Джек Хиншелвуд (85). У гостей забили Харви Эллиотт (9) и Доминик Собослаи (45+1).