«Ливерпуль» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии

Встреча в Брайтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ясин Аяри (32-я минута), Каору Митома (69) и Джек Хиншелвуд (85). У гостей забили Харви Эллиотт (9) и Доминик Собослаи (45+1).
«Брайтон» (58) располагается на восьмой строчке в таблице. «Ливерпуль», ранее досрочно ставший чемпионом Англии, имеет в активе 83 очка.
Футбол, Англия, Тур 37
19.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Falmer Stadium
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Арне Слот
Голы
Брайтон
Ясин Айяри
(Брайан Груда)
32′
Каору Митома
69′
Джек Хиншелвуд
(Мэтт О`Райли)
85′
Ливерпуль
Харви Эллиотт
(Конор Брэдли)
9′
Доминик Собослаи
(Харви Эллиотт)
45′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
30
Первис Эступиньян
29
Ян Пол ван Хекке
4
Адам Уэбстер
77′
20
Карлос Балеба
17
Янкуба Минте
84′
41
Джек Хиншелвуд
11
Симон Адингра
65′
22
Каору Митома
8
Брайан Груда
73′
33
Мэтт О`Райли
18
Дэнни Уэлбек
84′
72
Харри Хауэлл
26
Ясин Айяри
74′
25
Диего Гомес
Ливерпуль
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
11
Мохамед Салах
19
Харви Эллиотт
5
Ибраима Конате
78
Джарелл Куанса
38
Райан Гравенберх
84
Конор Брэдли
77′
3
Ватару Эндо
18
Коди Гакпо
63′
7
Луис Диас
14
Федерико Кьеза
63′
9
Дарвин Нуньес
8
Доминик Собослаи
64′
17
Кертис Джонс
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
9
Фолы
8
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти