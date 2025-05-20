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Тренер «Барселоны» Флик: я действительно счастлив, этот клуб просто сумасшедший

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями от работы в каталонском клубе.

Источник: Чемпионат.com

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями от работы в каталонском клубе.

«Я увидел потенциал в команде. Игроки стали лучше. Это, безусловно, самое главное. С этой уверенностью всё возможно. Президент написал мне письмо и сказал, что дело не в победе, а в том, как мы играем и в какой футбол мы играем. Я действительно счастлив. Этот клуб просто сумасшедший», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» в сезоне-2024/25 выиграла все внутренние турниры — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов команда дошла до ½ финала, где уступила «Интеру» (3:3, 3:4). Ханс-Дитер Флик стал вторым немецким тренером, выигравшим испанскую Ла Лигу.