Тренер «Барселоны» Флик: я действительно счастлив, этот клуб просто сумасшедший

«Я увидел потенциал в команде. Игроки стали лучше. Это, безусловно, самое главное. С этой уверенностью всё возможно. Президент написал мне письмо и сказал, что дело не в победе, а в том, как мы играем и в какой футбол мы играем. Я действительно счастлив. Этот клуб просто сумасшедший», — приводит слова Флика Marca.