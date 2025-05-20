«Чувствовали себя так, словно вернулись домой». Флик рассказал об атмосфере в «Барселоне»

«Больше, чем клуб» (девиз «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)? Конечно, я понимаю этот девиз. Главное, чтобы его чувствовали. Например, президент — это «Барса». Он живёт ради «Барсы». Все отдают все силы, чтобы иметь возможность играть на таком уровне. Это похоже на «Баварию». Они знают наш менталитет, отношение к делу, то, что мы никогда не сдаёмся… Это часть «Барсы», Каталонии, и я счастлив быть частью этого", — приводит слова Флика Marca.