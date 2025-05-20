Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.79
П2
8.00
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Алания
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

«Чувствовали себя так, словно вернулись домой». Флик рассказал об атмосфере в «Барселоне»

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об атмосфере в каталонском клубе в нынешнем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об атмосфере в каталонском клубе в нынешнем сезоне.

"Я очень счастлив. Это счастливый день после завоевания трёх титулов. Когда начался сезон, мы чувствовали себя так, словно вернулись домой. Весь сезон все так хорошо взаимодействовали друг с другом. Здорово чувствовать это. Мы — одна семья, я действительно чувствую это.

«Больше, чем клуб» (девиз «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)? Конечно, я понимаю этот девиз. Главное, чтобы его чувствовали. Например, президент — это «Барса». Он живёт ради «Барсы». Все отдают все силы, чтобы иметь возможность играть на таком уровне. Это похоже на «Баварию». Они знают наш менталитет, отношение к делу, то, что мы никогда не сдаёмся… Это часть «Барсы», Каталонии, и я счастлив быть частью этого", — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» в сезоне-2024/2025 выиграла все внутренние турниры — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов команда дошла до ½ финала, где уступила «Интеру» (3:3, 3:4).