Экс-игрок «Краснодара» Кабелла стал футболистом «Олимпиакоса»

За «Краснодар» полузащитник играл в период с 2019 по 2021 год. В марте 2022-го российский клуб объявил о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию сторон. За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В стан «быков» он перешёл за € 14 млн.