«Актобе» объявил об усилении состава

Жалбыров, в свою очередь, хорошо знакомый актюбинским болельщикам местный специалист. Он обладатель лицензий категории УЕФА. Ранее работал с молодежной командой клуба и уже занимал должность помощника главного тренера. Также он возглавлял «Актобе U-17» в молодежном турнире QJ League и вошел в шестерку лучших наставников среди 54 специалистов.