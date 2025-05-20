«Актобе» объявил об усилении состава

Напомним, 14 мая действующий лидер казахстанской премьер-лиги (КПЛ) объявил о назначении главным тренером 53-летнего белорусского специалиста Вячеслава Левчука, ранее занимавшего пост исполняющего обязанности.
Кто усилил состав «Актобе»?
Теперь же были объявлены помощники новоиспеченного наставника актюбинцев. Ими стали соотечественник Левчука Борис Горовой и казахстанец Ернар Жалбыров.
Как сообщает пресс-служба клуба, Горовой имеет опыт работы в Беларуси и России. В игровой карьере выступал за такие клубы, как московский «Торпедо» и санкт-петербургский «Зенит». В последние годы трудился в тренерском штабе петербургского «Динамо».
Жалбыров, в свою очередь, хорошо знакомый актюбинским болельщикам местный специалист. Он обладатель лицензий категории УЕФА. Ранее работал с молодежной командой клуба и уже занимал должность помощника главного тренера. Также он возглавлял «Актобе U-17» в молодежном турнире QJ League и вошел в шестерку лучших наставников среди 54 специалистов.