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«Актобе» объявил об усилении состава

Футбольный клуб «Актобе» представил обновленный тренерский штаб, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Напомним, 14 мая действующий лидер казахстанской премьер-лиги (КПЛ) объявил о назначении главным тренером 53-летнего белорусского специалиста Вячеслава Левчука, ранее занимавшего пост исполняющего обязанности.

Кто усилил состав «Актобе»?

Теперь же были объявлены помощники новоиспеченного наставника актюбинцев. Ими стали соотечественник Левчука Борис Горовой и казахстанец Ернар Жалбыров.

Как сообщает пресс-служба клуба, Горовой имеет опыт работы в Беларуси и России. В игровой карьере выступал за такие клубы, как московский «Торпедо» и санкт-петербургский «Зенит». В последние годы трудился в тренерском штабе петербургского «Динамо».

Жалбыров, в свою очередь, хорошо знакомый актюбинским болельщикам местный специалист. Он обладатель лицензий категории УЕФА. Ранее работал с молодежной командой клуба и уже занимал должность помощника главного тренера. Также он возглавлял «Актобе U-17» в молодежном турнире QJ League и вошел в шестерку лучших наставников среди 54 специалистов.