Иностранцы восхищены работой русского тренера: «Срочно продлите контракт со Слуцким!»

«Я надеюсь, что команда сможет и дальше побеждать, но по-прежнему сложно подвести итоги работы команды за короткий промежуток времени. Думаю, нынешний уровень пяти иностранных игроков в команде очень хорош, особенно Амаду, который все еще восстанавливается от травмы. Надеюсь, он сможет участвовать в тренировках и вернется на поле как можно скорее. Что касается внутренних резервов, думаю, наши местные игроки находятся на очень хорошем уровне. Хотя никто не знает, что произойдет в будущем».