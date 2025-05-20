Иностранцы восхищены работой русского тренера: «Срочно продлите контракт со Слуцким!»

В Китае в субботу завершился матч 13-го тура чемпионата по футболу, в котором «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого разгромил на выезде «Далянь Чжисин» со счетом 3:0. В первом тайме забили Жуан Тейшейра и Лю Чэнюй, после перерыва — Сауло Минейро.
«Шанхай» победил третий раз подряд — с общей статистикой по голам 10:1. В этом сезоне у «Шанхая» все отлично: 10 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Теперь клуб Слуцкого перед почти месячным перерывом возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 32 очка.
В прошлом сезоне «Шанхай» в концовке упустил титул, но в этом считается одним из фаворитов. Китайские эксперты называли Слуцкого упрямым за доверие иностранным игрокам и нежелание проводить ротацию. Но в этом сезоне хвалят: Слуцкий второй матч подряд использует все пять замен и доверяет молодым китайцам.
Хотя сезон не дошел даже до середины, фанаты «Шанхая» уже призывают продлить контракт со Слуцким. Сообщалось, что он действует еще год, поэтому зимой тренер может покинуть Китай. Но фанаты просят его остаться:
«Поторопитесь и продлите контракт с тренером. Это очень серьезный вопрос!».
«Давайте продлим контракт с тренером — в истории “Шэньхуа” они менялись слишком часто. Команда показывает чемпионскую игру».
«Что касается продления контракта главного тренера, клуб должен принять решение: повышение зарплаты, децентрализация, право на подписание контрактов и не только. Нельзя упускать тренера, который закладывает фундамент минимум на 5 лет».
«Тренер помогает команде быть стабильной и устойчиво развиваться. Срочно продлите контракт со Слуцким!».
В этом сезоне «Шанхай» хвалят за хорошую физическую подготовку. Она важна, ведь Слуцкий ставит футбол высокой интенсивности с быстрыми переходами между фазами. В начале сезона он признал, что команде нужно найти «баланс в атаке и обороне». В итоге игра в защите стабилизировалась — «Шанхай» пропустил всего 12 голов (второй лучший результат в лиге). При этом по забитым мячам клуб сейчас — лучший в Китае (30).
Слуцкий старается быть сдержанным и отмечает, что команде еще нужно усилиться в летнее трансферное окно:
«Я надеюсь, что команда сможет и дальше побеждать, но по-прежнему сложно подвести итоги работы команды за короткий промежуток времени. Думаю, нынешний уровень пяти иностранных игроков в команде очень хорош, особенно Амаду, который все еще восстанавливается от травмы. Надеюсь, он сможет участвовать в тренировках и вернется на поле как можно скорее. Что касается внутренних резервов, думаю, наши местные игроки находятся на очень хорошем уровне. Хотя никто не знает, что произойдет в будущем».
Денис Лебеденко