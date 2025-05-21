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«Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Де Брёйне на стадионе «горожан»

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл.

Источник: Чемпионат.com

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «горожан».

На 14-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Омар Мармуш. На 38-й минуте полузащитник Бернарду Силва укрепил преимущество «Манчестер Сити». На 89-й минуте хавбек «горожан» Нико Гонсалес довёл счёт до разгромного. На 90+7-й минуте отставание гостей сократил нападающий Дэниел Джеббисон.

Игра с «Борнмутом» стала последней для 33-летнего хавбека Кевина Де Брёйне на домашнем стадионе «горожан». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 68 очков за 37 матчей. «Борнмут» заработал 53 очка после 37 игр. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка за 37 игр.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 37
20.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Голы
Манчестер Сити
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Борнмут
Дэниэл Джеббисон
90+6′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
Статистика
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти