«Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Де Брёйне на стадионе «горожан»

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «горожан».
На 14-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Омар Мармуш. На 38-й минуте полузащитник Бернарду Силва укрепил преимущество «Манчестер Сити». На 89-й минуте хавбек «горожан» Нико Гонсалес довёл счёт до разгромного. На 90+7-й минуте отставание гостей сократил нападающий Дэниел Джеббисон.
Игра с «Борнмутом» стала последней для 33-летнего хавбека Кевина Де Брёйне на домашнем стадионе «горожан». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 68 очков за 37 матчей. «Борнмут» заработал 53 очка после 37 игр. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка за 37 игр.
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Дэниэл Джеббисон
90+6′
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти