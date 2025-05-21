«Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Де Брёйне на стадионе «горожан»

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 68 очков за 37 матчей. «Борнмут» заработал 53 очка после 37 игр. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка за 37 игр.