Де Брейне проводили, Родри вернулся спустя восемь месяцев, а «Ман Сити» остался шаг до Лиги чемпионов

Если бы перед началом чемпионата кто-то сказал, что матч предпоследнего тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» станет чуть ли не судьбоносным сразу для пяти (!) клубов, десять человек из десяти покрутили бы пальцем у виска. Однако худший сезон в карьере Хосепа Гвардиолы спутал все карты, а полученная Англией пятая путевка в Лигу чемпионов закрутила интригу до предела.
Когда на «Этихаде» прозвучал стартовый свисток и в таблице в режиме лайв учитывался текущий ничейный счет, картина получалась захватывающей. «Сити» в тот момент поднимался на третье место, превосходя за счет лучшей разности мячей «Ньюкасл», «Челси» и «Астон Виллу». При этом от седьмой строчки, которую занимал «Ноттингем», отделяло всего одно очко.
Впрочем, расклады довольно быстро поменялись в пользу фаворита, и это было восхитительно! Мармуш получил мяч в районе центрального круга, чуть продвинулся в направлении штрафной и по невероятной траектории выстрелил в «девятку». Рикошет от штанги лишь добавил голу красоты. Получается, исполнить такой шедевр египтянину проще, чем реализовать пенальти в финале Кубка Англии. Но это, само собой, шутка. А не до смеха было Де Брейне, которого Мармуш вывел на пустые ворота, однако тот с пяти метров ухитрился попасть в перекладину.
И все равно трибуны устроили бельгийцу, прощавшемуся с домашней ареной «Сити», овацию и неизвестно в который уже раз затянули песню в честь капитана. Между тем последствия у данного эпизода могли оказаться печальными. На счастье хозяев, Эванилсон (он в этом сезоне забивал команде Гвардиолы в чемпионате и Кубке Англии) из отличной позиции пробил в штангу. А несколько минут спустя — когда классно сориентировавшийся в штрафной Гюндоган отдал пас под себя удвоившему счет Бернарду Силве — можно было даже подкорректировать неписаное футбольное правило: «Не наказываешь ты — накажут тебя».
Для «Борнмута» это стало серьезным ударом, и значительная часть второго тайма — пока «вишни» безуспешно пытались найти лазейки в обороне прагматично действовавшего «Сити» — игра проходила в камерной обстановке. Тишина на трибунах прерывалась только песнями про Де Брейне — фанаты подготовили для него еще и роскошный баннер с надписью «Король Кев». Получилось отличное дополнение к акциям клуба, который присвоил имя капитана дороге, соединяющей тренировочный центр главной команды и академию «горожан». А ее воспитанники теперь будут всегда видеть мозаичный портрет Кевина. Его нарисовал тот же художник, который посвящал свои работы другим героям «Сити» — Яя Туре, Серхио Агуэро, Джо Харту, Давиду Сильве и Венсану Компани.
Замена Де Брейне вызвала самую эмоциональную реакцию трибун. Что интересно, за минуту до этого в раздевалку проследовал Ковачич, которому после безобразного паса Гвардиола в направлении собственных ворот пришлось срывать выход один на один ценой красной карточки. Правда, в большинстве «вишни» оставались менее семи минут — до удаления Кука, грубо сыгравшего против Нико Гонсалеса (именно он вышел вместо Де Брейне). А испанец словно перехватил эстафету от героя вечера и поставил в игре точку красивым крученым ударом с линии штрафной.
Еще одно событие вторника — возвращение после разрыва крестообразных связок Родри (его не было на поле с 22 сентября). Обладатель «Золотого мяча» получил чуть больше десяти минут и должен подойти в хороших кондициях к клубному чемпионату мира. Де Брейне же пока в сомнениях — выступать ли на этом турнире или лучше исключить риск получения травмы в процессе выбора новой команды. Если откажется — его все поймут. Тогда настоящий прощальный аккорд Кевина прозвучит в воскресенье.
Чтобы забронировать место в Лиге чемпионов, «Сити» с вероятностью в 99,9 процента хватит ничьей в гостевой игре с «Фулхэмом». При таком варианте по набранным очкам его могут догнать три клуба. Только ключевым дополнительным показателем в АПЛ является разность мячей, а тут «горожанам» с их «+26» равных нет. Математически, конечно, команду Гвардиолы способны превзойти «Ньюкасл» (+22 и домашний матч с «Эвертоном») и «Челси» (+20, «Ноттингем» в гостях). Однако «Астон Вилла» с ее «+9» точно не конкурент.
В общем, все в руках Пепа. Осталось все не испортить самим, как в финале Кубка.
Автор: Андрей Кузичев
Хосеп Гвардиола
Андони Ираола
Омар Мармуш
(Матео Ковачич)
14′
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
38′
Нико Гонсалес
(Матеус Нунес)
89′
Дэниэл Джеббисон
90+6′
31
Эдерсон
67′
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
67′
20
Бернарду Силва
90′
10
Джек Грилиш
7
Омар Мармуш
90′
11
Жереми Доку
17
Кевин Де Брейне
69′
14
Нико Гонсалес
9
Эрлин Бреут Холанн
82′
16
Родри
19
Илкай Гюндоган
90′
52
Оскар Бобб
13
Кепа Аррисабалага
16
Маркус Таверньер
88′
24
Антуан Семеньо
27
Илья Забарный
2
Дин Хейсен
36′
12
Тайлер Адамс
4
Льюис Кук
74′
22
Хулиан Араухо
44′
69′
15
Адам Смит
3
Милош Керкез
83′
20
Хулио Солер
19
Джастин Клюйверт
46′
7
Дэвид Брукс
9
Эванилсон
83′
21
Дэниэл Джеббисон
1
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
7
Фолы
13
2
Офсайды
3
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти