Де Брейне проводили, Родри вернулся спустя восемь месяцев, а «Ман Сити» остался шаг до Лиги чемпионов

Впрочем, расклады довольно быстро поменялись в пользу фаворита, и это было восхитительно! Мармуш получил мяч в районе центрального круга, чуть продвинулся в направлении штрафной и по невероятной траектории выстрелил в «девятку». Рикошет от штанги лишь добавил голу красоты. Получается, исполнить такой шедевр египтянину проще, чем реализовать пенальти в финале Кубка Англии. Но это, само собой, шутка. А не до смеха было Де Брейне, которого Мармуш вывел на пустые ворота, однако тот с пяти метров ухитрился попасть в перекладину.