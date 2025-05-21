Кейна признали лучшим футболистом сезона в Бундеслиге

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге, сообщается на сайте турнира.
Кейн в сезоне-2024/25 сыграл 31 матч за «Баварию» в чемпионате Германии и забил 26 голов, став лучшим бомбардиром. «Бавария» завоевала титул в 34-й раз в своей истории.
Для 31-летнего Кейна данный трофей стал первым в карьере. Он стал игроком «Баварии» в августе 2023 года, перейдя из английского «Тоттенхэма». В составе «шпор» форвард выступал с 2011 года, став лучшим бомбардиром в истории команды (280 мячей). Он также является лучшим бомбардиром сборной Англии (71 мяч).