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Кейна признали лучшим футболистом сезона в Бундеслиге

Нападающего «Баварии» Кейна признали лучшим игроком сезона-2024/25 в Бундеслиге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге, сообщается на сайте турнира.

Кейн в сезоне-2024/25 сыграл 31 матч за «Баварию» в чемпионате Германии и забил 26 голов, став лучшим бомбардиром. «Бавария» завоевала титул в 34-й раз в своей истории.

Для 31-летнего Кейна данный трофей стал первым в карьере. Он стал игроком «Баварии» в августе 2023 года, перейдя из английского «Тоттенхэма». В составе «шпор» форвард выступал с 2011 года, став лучшим бомбардиром в истории команды (280 мячей). Он также является лучшим бомбардиром сборной Англии (71 мяч).