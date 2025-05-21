ФИФА одобрила открытие нового трансферного окна

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Все 20 ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА), чьи клубы примут участие в клубном чемпионате мира, одобрили открытие специального трансферного окна, сообщается на сайте организации.
Ранее совет ФИФА утвердил новый период переходов с 1 по 10 июня для команд, которые участвуют в клубном чемпионате мира. Решение об открытии окна оставалось на усмотрение каждой соответствующей ассоциации-члена ФИФА. Клубы-участники турнира также могут заменять и добавлять игроков в заявку с 27 июня по 3 июля.
В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США в обновленном формате при участии 32 команд.