ФИФА одобрила открытие нового трансферного окна

Ранее совет ФИФА утвердил новый период переходов с 1 по 10 июня для команд, которые участвуют в клубном чемпионате мира. Решение об открытии окна оставалось на усмотрение каждой соответствующей ассоциации-члена ФИФА. Клубы-участники турнира также могут заменять и добавлять игроков в заявку с 27 июня по 3 июля.